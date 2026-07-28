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Política

Ataques de Milei a Alexandre de Moraes provocam reação de associações de juízes e advogados

Notas oficiais de entidades jurídicas brasileiras afirmam que ofensas do presidente argentino desrespeitam o Estado Democrático de Direito

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 12h24 | Atualizado em 28 jul 2026, 13h51
O presidente da Argentina, Javier Milei (à esquerda), e o candidato à presidência do Brasil, Flávio Bolsonaro, durante a convenção nacional do PL em 25 de julho de 2026.
O presidente da Argentina, Javier Milei (à esquerda), e o candidato à presidência do Brasil, Flávio Bolsonaro, durante a convenção nacional do PL em 25 de julho de 2026. (Maira Erlich/Bloomberg/Getty Images)
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Ataques de Milei a Alexandre de Moraes provocam reação de associações de juízes e advogados Priorizar nos meus resultados Google

As entidades jurídicas Ajufe, Anamatra, Apamagis e Iasp declararam apoio ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao ministro Alexandre de Moraes, após os ataques proferidos pelo presidente da Argentina, Javier Milei, na convenção do Partido Liberal (PL), no último sábado (25).

As notas oficiais condenam as agressões verbais e as ameaças à soberania nacional e à magistratura do Brasil. Apesar de reconhecerem que críticas a decisões judiciais são comuns e parte de uma democracia, as entidades alegam que ataques vindos de autoridades estrangeiras, como o feito por Milei, afrontam a independência dos Poderes e o Estado Democrático de Direito.

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Os manifestos divulgados pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), pela Associação Nacional das Magistradas e dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), pela Associação Paulista de Magistrados (Apamagis) e pelo Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp) ressaltam a importância de o Judiciário brasileiro atuar livre de pressões externas.

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Além disso, os textos reafirmam a necessidade de respeito recíproco entre as nações e o compromisso de cada entidade com a proteção das instituições republicanas frente a tentativas de deslegitimação internacional.

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