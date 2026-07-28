Ataques de Milei a Alexandre de Moraes provocam reação de associações de juízes e advogados

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Entidades jurídicas como Ajufe, Anamatra, Apamagis e Iasp declararam apoio ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes após os ataques proferidos pelo presidente argentino Javier Milei. As notas condenam as agressões verbais e as ameaças à soberania nacional, reafirmando a independência dos Poderes e o Estado Democrático de Direito.

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As entidades jurídicas Ajufe, Anamatra, Apamagis e Iasp declararam apoio ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao ministro Alexandre de Moraes, após os ataques proferidos pelo presidente da Argentina, Javier Milei, na convenção do Partido Liberal (PL), no último sábado (25).

As notas oficiais condenam as agressões verbais e as ameaças à soberania nacional e à magistratura do Brasil. Apesar de reconhecerem que críticas a decisões judiciais são comuns e parte de uma democracia, as entidades alegam que ataques vindos de autoridades estrangeiras, como o feito por Milei, afrontam a independência dos Poderes e o Estado Democrático de Direito.

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Os manifestos divulgados pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), pela Associação Nacional das Magistradas e dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), pela Associação Paulista de Magistrados (Apamagis) e pelo Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp) ressaltam a importância de o Judiciário brasileiro atuar livre de pressões externas.

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Além disso, os textos reafirmam a necessidade de respeito recíproco entre as nações e o compromisso de cada entidade com a proteção das instituições republicanas frente a tentativas de deslegitimação internacional.