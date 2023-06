Ataques a convidados da CPI do MST começam antes do depoimento

Na CPI do MST, os convidados para prestar depoimento estão começando a sofrer ataques nas redes sociais antes mesmo de comparecerem à sala das comissões da Câmara, onde são realizadas as sessões. O ex-presidente do Incra, Xico Graziano, que está com depoimento previsto para a próxima terça-feira, é um exemplo. Ele passou a ser alvo de vários ataques e xingamentos nas redes sociais após anunciar sua ida à CPI.

Graziano é agrônomo e foi presidente do Incra na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. É autor de dez livros sobre reforma agrária, um dos fundadores do PSDB e um dos principais críticos das invasões de terra. Militantes de movimentos sociais e de partidos de esquerda têm usado as redes para atacar os críticos das ações do MST. “Fui convidado a estar na CPI, irei com gosto, mas não participarei de bate-boca. Vou apresentar um relatório sobre o processo da reforma agrária no Brasil”, disse Graziano.

Graziano tem mais de 150 mil seguidores nas redes sociais. Um pouco dos xingamentos é em função de seu nome ter sido ventilado para ocupar o Ministério da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro, o que não se confirmou. “Vou apenas apresentar um depoimento técnico, com alguns slides, tabelas e gráficos, sobre a quantidade e a qualidade, ou seja, a eficiência da reforma agrária no país”, informou Graziano.