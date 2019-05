Ataque a militares é idêntico ao processo de minha demissão, diz Bebianno

Demitido do governo em fevereiro deste ano após se envolver em um embate com o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência Gustavo Bebianno afirmou que a ofensiva feita nos últimos dias pelo escritor Olavo de Carvalho contra o ministro da Secretaria de Governo, general Santos Cruz, e outros ministros militares é “idêntica” à que ele próprio foi submetido.

Em fevereiro, VEJA revelou, com exclusividade, uma troca de mensagens escritas e de áudio, todas via WhatsApp, entre Bolsonaro e Bebianno. Os áudios comprovam que os dois, de fato, se falaram, desmentindo a versão de Carlos Bolsonaro, que publicou, em sua conta no Twitter, que era “mentira absoluta” que o então ministro tivesse falado com seu pai.

No caso envolvendo Santos Cruz, Bebianno disse avaliar que a nova leva de ataques poupa o vice-presidente Hamilton Mourão pelo fato de ele ter sido eleito e, portanto, não teria como perder o cargo. “É idêntico. Só não fazem com Mourão porque é vice-presidente eleito”, disse. No fim do mês passado, entretanto, o próprio vice-presidente também foi alvo de críticas do escritor nas redes sociais.

Sobre os constantes ataques de Olavo de Carvalho à cúpula militar do governo, Bebianno afirmou que “é hora de as crianças irem para casa e deixarem o papai trabalhar”. “Há um país que depende disso”, acrescentou.

Bebianno também saiu em defesa de Santos Cruz e do ex-comandante do Exército e general Eduardo Villas Bôas, que afirmou que Olavo presta um “desserviço” ao país.

“Acho que os militares merecem respeito. Todos eles. Mourão, Santos Cruz, todos. Principalmente o general Eduardo Villas Bôas, que tem uma história de vida impecável, e serve de exemplo para todos nós. Trata-se de uma das melhores pessoas que já conheci em toda a minha vida”, disse.

(Com Estadão Conteúdo)