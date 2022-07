Assunto encerrado: a relação entre Edson Fachin e militares no TSE

A pouco mais de 80 dias do primeiro turno das eleições, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, não dá sinais de que pretenda se reunir tão cedo com militares para discutir – mais uma vez – a segurança das urnas eletrônicas. Desde o início do ano, com o acirramento dos ataques do presidente Jair Bolsonaro à Justiça Eleitoral, Fachin esteve reunido três vezes com generais bolsonaristas: uma com o ex-ministro e provável vice na chapa à reeleição Walter Braga Netto e duas com o atual ministro da Defesa, Paulo Sérgio de Oliveira, que, conforme mostra a edição de VEJA que chega neste fim de semana às bancas e plataformas digitais, é peça-chave no discurso do ex-capitão de que as Forças Armadas estariam sendo escanteadas em suas contribuições sobre supostas fragilidades na contabilização de votos no pleito.

No final do ano passado, um grupo de militares enviados pelo general Heber Portella, representante das Forças Armadas no grupo que discute a transparência das eleições, já havia sido enviado para o TSE a fim de tirar dúvidas sobre as urnas. Entre as sugestões apresentadas por eles está aumentar a abrangência do teste público de segurança das urnas, quando os aparelhos de votação são submetidos a tentativas de ataques hackers a fim de se buscar possíveis falhas de segurança. Essa proposta, informou oficialmente o TSE a Portella, será analisada nas próximas eleições.

Embora em todas as reuniões com representantes das Forças Armadas o clima público de discussões tenha sido ameno, sob reserva integrantes do TSE admitem que não vão conseguir demover nem Bolsonaro nem os militares do discurso de suspeição contra a Justiça Eleitoral. Interlocutores de Fachin afirmam que nenhuma nova mudança significativa nas urnas eletrônicas será implementada – seja pela falta de tempo hábil, seja pela absoluta falta de necessidade.

Em resposta à atuação da caserna, que pretende uma auditoria sobre os resultados presidenciais caso todos seus questionamentos não sejam respondidos pelo TSE, a Justiça Eleitoral decidiu que colocará na internet em tempo real os boletins das 464.000 urnas eletrônicas espalhadas pelo país, o que permite que qualquer eleitor some um a um todos os votos dados a todos os candidatos em outubro e aponte eventuais divergências. O tribunal também ampliou a amostragem de urnas testadas previamente no dia da eleição para se saber se continuam íntegras. O universo passou de 100 urnas em 2020 para 600 urnas a serem verificadas este ano.