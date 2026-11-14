Associar o caso Master à Lava-Jato é a senha para tudo terminar em pizza

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A Operação Lava-Jato, que começou gloriosa e culminou na prisão de Lula, ruiu em 2019. Agora, o escândalo do Banco Master levanta preocupações similares, com indícios de “lavajatismo” e o risco de anulação de provas, segundo tribunais superiores. Entenda as semelhanças e o que está em jogo.

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O ano de 2018 foi a glória e o início da ruína da Operação Lava-Jato. Depois de terem levado o presidente Lula para a cadeia em março, investigadores foram alvo de uma saraivada de críticas por fechar um acordo de delação premiada com o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci, antigo homem forte do PT que enredou não só o presidente, mas diversos representantes do sistema bancário no que o ex-procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, cérebro da antiga força-tarefa de Curitiba, classificou como a “delação do fim da picada”.

Em 2017 ressalvas à maxidelação de executivos da Odebrecht e colaborações sem lastro em provas já tomavam conta dos círculos jurídicos, mas foi tempos depois, em 2019, que tudo ruiria de vez. A divulgação de um gigantesco acervo de WhatsApp do ex-procurador Deltan Dallagnol mostrou que investigadores e o então juiz Sergio Moro combinavam ações, trocavam impressões sobre aspirantes a delatores e atuavam em parceria em processos-chaves, como o que condenou o ex-presidente Lula no caso do tríplex do Guarujá.

Como se sabe, o STF considerou que Moro agiu com parcialidade ao condenar o petista, anulou as sentenças impostas a ele, decretou que grande parte dos acordos de colaboração foram fechados sob coação e desfez uma série de veredictos da 13ª Vara Federal de Curitiba. Em resumo, enterrou a Operação.

Com o noticiário policial às voltas com outro escândalo, o do Banco Master, integrantes de tribunais superiores identificaram as digitais do que chamam de “lavajatismo” nas tumultuadas investigações sobre a atuação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro com o mundo político.

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Reportagem de VEJA que chega neste fim de semana às bancas e plataformas digitais mostra que a comparação tem um propósito: pavimentar caminho para que no médio prazo as provas possam ser anuladas e, a exemplo do petrolão, ninguém seja efetivamente responsabilizado.

Veja as semelhanças apontadas por integrantes do Judiciário entre a Lava-Jato e o escândalo do Master:

Negociações de delações premiadas tidas como controversas

Prisões alongadas

Prisão de familiares de alvos principais

Papel ativo do juiz do caso na condução dos inquéritos

Alegações de abusos judiciais

Insinuações de que acordos de colaboração só serão aceitos se houver menções a ministros do STF

Questionamentos sobre a veracidade de mensagens de WhastApp

Teses de que houve quebra da cadeia de custódia das provas e evidências recolhidas