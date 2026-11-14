Associar o caso Master à Lava-Jato é a senha para tudo terminar em pizza
Questionamentos de prisão alongadas e da veracidade de conversas apreendidas por investigadores aproximam escândalo da Petrobras com caso Vorcaro
O ano de 2018 foi a glória e o início da ruína da Operação Lava-Jato. Depois de terem levado o presidente Lula para a cadeia em março, investigadores foram alvo de uma saraivada de críticas por fechar um acordo de delação premiada com o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci, antigo homem forte do PT que enredou não só o presidente, mas diversos representantes do sistema bancário no que o ex-procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, cérebro da antiga força-tarefa de Curitiba, classificou como a “delação do fim da picada”.
Em 2017 ressalvas à maxidelação de executivos da Odebrecht e colaborações sem lastro em provas já tomavam conta dos círculos jurídicos, mas foi tempos depois, em 2019, que tudo ruiria de vez. A divulgação de um gigantesco acervo de WhatsApp do ex-procurador Deltan Dallagnol mostrou que investigadores e o então juiz Sergio Moro combinavam ações, trocavam impressões sobre aspirantes a delatores e atuavam em parceria em processos-chaves, como o que condenou o ex-presidente Lula no caso do tríplex do Guarujá.
Como se sabe, o STF considerou que Moro agiu com parcialidade ao condenar o petista, anulou as sentenças impostas a ele, decretou que grande parte dos acordos de colaboração foram fechados sob coação e desfez uma série de veredictos da 13ª Vara Federal de Curitiba. Em resumo, enterrou a Operação.
Com o noticiário policial às voltas com outro escândalo, o do Banco Master, integrantes de tribunais superiores identificaram as digitais do que chamam de “lavajatismo” nas tumultuadas investigações sobre a atuação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro com o mundo político.
Reportagem de VEJA que chega neste fim de semana às bancas e plataformas digitais mostra que a comparação tem um propósito: pavimentar caminho para que no médio prazo as provas possam ser anuladas e, a exemplo do petrolão, ninguém seja efetivamente responsabilizado.
Veja as semelhanças apontadas por integrantes do Judiciário entre a Lava-Jato e o escândalo do Master:
- Negociações de delações premiadas tidas como controversas
- Prisões alongadas
- Prisão de familiares de alvos principais
- Papel ativo do juiz do caso na condução dos inquéritos
- Alegações de abusos judiciais
- Insinuações de que acordos de colaboração só serão aceitos se houver menções a ministros do STF
- Questionamentos sobre a veracidade de mensagens de WhastApp
- Teses de que houve quebra da cadeia de custódia das provas e evidências recolhidas