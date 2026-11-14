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Política

Associar o caso Master à Lava-Jato é a senha para tudo terminar em pizza

Questionamentos de prisão alongadas e da veracidade de conversas apreendidas por investigadores aproximam escândalo da Petrobras com caso Vorcaro

Por Laryssa Borges Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2026, 11h18
Homem branco de meia-idade, cabelo curto e escuro, barba por fazer, em três poses de frente e perfil, vestindo camiseta branca, contra uma parede com marcas de altura e o brasão da Polícia Federal
NO CÁRCERE - O célebre habitante da Papudinha: promessa de apresentar provas de propinas pagas a autoridades (Polícia Federal/.)
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O ano de 2018 foi a glória e o início da ruína da Operação Lava-Jato. Depois de terem levado o presidente Lula para a cadeia em março, investigadores foram alvo de uma saraivada de críticas por fechar um acordo de delação premiada com o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci, antigo homem forte do PT que enredou não só o presidente, mas diversos representantes do sistema bancário no que o ex-procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, cérebro da antiga força-tarefa de Curitiba, classificou como a “delação do fim da picada”.

Em 2017 ressalvas à maxidelação de executivos da Odebrecht e colaborações sem lastro em provas já tomavam conta dos círculos jurídicos, mas foi tempos depois, em 2019, que tudo ruiria de vez. A divulgação de um gigantesco acervo de WhatsApp do ex-procurador Deltan Dallagnol mostrou que investigadores e o então juiz Sergio Moro combinavam ações, trocavam impressões sobre aspirantes a delatores e atuavam em parceria em processos-chaves, como o que condenou o ex-presidente Lula no caso do tríplex do Guarujá.

Como se sabe, o STF considerou que Moro agiu com parcialidade ao condenar o petista, anulou as sentenças impostas a ele, decretou que grande parte dos acordos de colaboração foram fechados sob coação e desfez uma série de veredictos da 13ª Vara Federal de Curitiba. Em resumo, enterrou a Operação.

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Com o noticiário policial às voltas com outro escândalo, o do Banco Master, integrantes de tribunais superiores identificaram as digitais do que chamam de “lavajatismo” nas tumultuadas investigações sobre a atuação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro com o mundo político.

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Reportagem de VEJA que chega neste fim de semana às bancas e plataformas digitais mostra que a comparação tem um propósito: pavimentar caminho para que no médio prazo as provas possam ser anuladas e, a exemplo do petrolão, ninguém seja efetivamente responsabilizado.

Veja as semelhanças apontadas por integrantes do Judiciário entre a Lava-Jato e o escândalo do Master:

  • Negociações de delações premiadas tidas como controversas
  • Prisões alongadas
  • Prisão de familiares de alvos principais
  • Papel ativo do juiz do caso na condução dos inquéritos
  • Alegações de abusos judiciais
  • Insinuações de que acordos de colaboração só serão aceitos se houver menções a ministros do STF
  • Questionamentos sobre a veracidade de mensagens de WhastApp
  • Teses de que houve quebra da cadeia de custódia das provas e evidências recolhidas
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