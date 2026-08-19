Associações entregam ao Senado carta de compromisso em defesa das pessoas com deficiência

Uma carta compromisso multipartidária, com propostas e demandas de candidaturas e representantes de pessoas com deficiência, será entregue em audiência no Senado no dia 3 de setembro.

Elaborado a partir de informações e demandas coletadas pelos advogados Wanderley Montanholi e Flávia Marçal, o documento reúne as assinaturas das associações Deficiências Ocultas, Neurodivergências e Diversidade (Octo.PcD), Coalizão Nacional Inclusiva pelo Autismo (CONIA) e Movimento Orgulho Autista Brasil (MOAB).

Entre as propostas e demandas que serão apresentadas estão a criação de residências inclusivas, o investimento em inclusão escolar real, com mais apoio a professores e profissionais preparados, e o combate a abusos de planos de saúde e omissões do Sistema Único de Saúde no tratamento de pessoas adultas com deficiência.

Estão confirmados como participantes do evento de entrega Wanderley Montanholi e Thomás Levy, da Octo.PcD, e Flávia Marçal, fundadora do CONIA.

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“Nos últimos quatro anos, houve ameaças inaceitáveis de perda de direitos das pessoas com deficiência e dos autistas. Ao mesmo tempo, vimos uma enxurrada de leis mal escritas, sem embasamento técnico ou até inconstitucionais, em tentativas de se aproveitar de uma pauta que ganhou mais projeção. Juntamos as demandas da nossa comunidade neste documento e esperamos que a pauta seja tratada com a dignidade que merece pela nova legislatura”, afirma Montanholi.