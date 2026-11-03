Associação cobra refúgio para brasileiros foragidos na Argentina

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Mais de 300 brasileiros que fugiram do país após os atos de 8 de Janeiro estão na Argentina e buscam acelerar seus pedidos de refúgio. A Associação de Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro acionou órgãos locais e internacionais para agilizar a análise dos processos, citando o caso de Joel Borges Corrêa como precedente. Eles enfrentam dificuldades para trabalhar e estudar.

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Mais de 300 brasileiros que fugiram do Brasil após o 8 de Janeiro cobram uma definição sobre os pedidos de refúgio na Argentina, onde residem atualmente. Em 2023, vândalos invadiram e depredaram as sedes do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Para escapar da prisão, atravessaram a fronteira.

A Associação de Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro (Asfav) acionou formalmente a Comissão Nacional para Refugiados (Conare), a Defensoria Geral da Nação e o Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR) no país vizinho com o objetivo de regularizar a situação dos brasileiros.

O advogado Ezequiel Silveira, que defende os réus do 8 de Janeiro, diz que já se passaram dois anos e o governo da Argentina ainda não respondeu aos pedidos de refúgio. “São mais de 300 brasileiros que esperam uma decisão da Argentina”, ressalta. Segundo ele, os brasileiros foragidos a situação incerta cria dificuldades de trabalho e estudo no país vizinho.

A entidade solicita prioridade na apreciação dos pedidos pendentes, assistência jurídica aos solicitantes e medidas para garantir proteção, especialmente nos casos que envolvem riscos de extradição, restrições à liberdade e separação familiar.

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A Asfav usa como parâmetro o caso do brasileiro Joel Borges Corrêa, que em março de 2024 teve o refúgio reconhecido pela Conare na Argentina. “Em suas conclusões, o relatório reconheceu a existência de um temor fundamentado de perseguição, cujo nexo causal estava relacionado à opinião política atribuída ao solicitante, inclusive em decorrência de sua participação nas manifestações de 8 de janeiro de 2023”, diz a petição da Asfav.

Os advogados argumentam que os foragidos não deveriam ser julgados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mas sim em instâncias inferiores da Justiça.

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Joel Correa cortou a tornozeleira eletrônica, seguiu até a fronteira com a Argentina em seu próprio carro, acompanhado por outras três pessoas que também haviam sido condenadas, atravessou a fronteira sem passar pelo controle migratório e entrou no país vizinho.

Muitos condenados do 8 de Janeiro alimentavam a expectativa de uma anistia com a eleição do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a presidência da República — hipótese que perdeu força com a vitória de Lula.