Assessoria jurídica avaliará se Cid desobedeceu STF ao se calar na CPMI

A assessoria jurídica da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura os atos de 8 de janeiro vai avaliar se o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, descumpriu o habeas corpus que ele obteve no Supremo Tribunal Federal (STF) ao não responder nenhuma pergunta durante o depoimento desta terça-feira, 11.

A informação é do presidente da comissão, deputado Arthur Maia (União-BA), que deu uma entrevista coletiva após a sessão no Congresso. “Nós, da CPMI, na medida em que o Supremo disse que ele deveria e tinha a obrigação de responder sobre aquilo que ele tinha conhecimento e não o incriminava, e nem assim ele respondeu, obviamente que nós vamos verificar com a assessoria da Comissão, a assessoria jurídica, para saber até que ponto isso foi um descumprimento de ordem judicial”, disse Maia.

Cid tinha um habeas corpus, concedido pela ministra Cármen Lúcia, que o obrigava a comparecer ao depoimento, mas o liberava de responder questionamentos que pudessem incriminá-lo.

Em sua fala inicial nesta terça, Cid se defendeu, explicou as funções que cumpria como ajudante de ordens de Bolsonaro e, após citar as diversas acusações que existem contra si, afirmou que ficaria em silêncio. Depois disso, não respondeu a nenhuma pergunta, recusando-se, inclusive, a dizer sua idade.

Durante o depoimento, Maia afirmou que a atitude de Cid era “desrespeitosa com o Supremo Tribunal Federal” e afirmou que a comissão poderia denunciá-lo à Corte.

Quebra de sigilos

Antes do início da oitiva de Mauro Cid, a CPMI aprovou a quebra do sigilo telemático do próprio Mauro Cid e do coronel Jean Lawand Júnior. A dupla trocou mensagens de teor golpista, reveladas por VEJA. Documentos obtidos pela comissão também mostraram que Lawand visitou Cid na prisão, apesar de o coronel ter dito ao colegiado que não matinha proximidade com o militar.

Motivo da convocação

Relatório da Polícia Federal, cujo conteúdo foi revelado por VEJA em junho, mostrou que no celular de Cid havia um plano para anular as eleições, afastar os ministros do STF que supostamente teriam interferido no resultado e colocar o país sob intervenção militar até que um novo pleito fosse realizado.

Além do documento, que recebeu o nome de “Forças Armadas como poder moderador” e detalhava o passo a passo do golpe, foram encontradas no aparelho mensagens trocadas entre Cid e outros militares que incentivavam uma intervenção. Um deles é o coronel Jean Lawand Junior, que insistia que Bolsonaro tinha que “dar a ordem” para o golpe.

Lawand já depôs na CPMI no final de junho e negou que as mensagens tivessem tom golpista. Segundo o coronel, a fala sobre “dar a ordem” era um apelo para que Bolsonaro “apaziguasse” o país, sinalizando para que os bolsonaristas acampados em frente ao Quartel-General do Exército voltassem para suas casas.

