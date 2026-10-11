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Política

As viagens que Michelle Bolsonaro planeja para a campanha do 2º turno

Ex-primeira-dama prepara agenda para apoiar Flávio Bolsonaro e aliados, mas enfrenta dilemas com a saúde do marido e restrições do STF

Por Nicholas Shores Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 out 2026, 11h30
Um homem de terno escuro e gravata azul fala ao microfone, fazendo um sinal de vitória com a mão esquerda. Ao centro, outro homem de terno cinza e camisa branca está sentado, olhando para cima. À direita, uma mulher de blazer azul claro e blusa de renda azul escuro, com um broche 11 na lapela, olha para o lado esquerdo. Ao fundo, um telão com texto ilegível
Valdemar Costa Neto, Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro - 07/10/2026 (Beto Barata/PL/Divulgação)
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Senadora eleita com votação recorde no Distrito Federal, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro planeja realizar viagens para algumas capitais brasileiras nas próximas semanas, durante a campanha do segundo turno, para pedir votos para o enteado Flávio Bolsonaro à Presidência da República e para aliados em disputas por governos estaduais. 

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), amiga próxima de Michelle, afirmou que as duas tentam viabilizar agendas conjuntas em cidades do Nordeste, dedicadas a mobilizar principalmente o eleitorado feminino e evangélico em uma região onde Lula e o PT tiveram mais votos que o senador do PL no primeiro turno.

Além disso, uma aliada que a esposa de Jair Bolsonaro faz questão de visitar e apoiar em pessoa é a candidata ao governo do Amazonas, Professora Maria do Carmo, quadro do PL Mulher, que Michelle presidiu durante os últimos anos e expandiu consideravelmente a formação política de candidatas e militantes do partido Brasil afora. A postulante avançou ao segundo turno contra o senador Omar Aziz, do PSD. 

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“As urnas provaram que Jair e Michelle Bolsonaro são as duas maiores lideranças políticas do país. E detalhe: com muitas mulheres conservadoras eleitas. Isso, para mim, também teve um papel extraordinário, essas mulheres conservadoras virem para o Parlamento”, declarou Damares a VEJA.

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Para tirar os deslocamentos interestaduais do papel, a ex-primeira-dama precisará conciliar as viagens com os cuidados com a saúde do marido. É ela quem prepara a comida e administra os medicamentos de que Bolsonaro depende para mitigar o risco de aderências no intestino e crises de soluço.

Michelle já pediu algumas vezes para o ministro Alexandre de Moraes, responsável no Supremo Tribunal Federal pela execução da pena do capitão reformado a 27 anos e 3 meses de prisão depois da condenação por tentativa de golpe de Estado, autorizar a entrada de familiares seus na casa em que mora com Bolsonaro para que ela possa se ausentar por períodos mais prolongados durante o diaflavio bolso. Via de regra, as decisões do magistrado têm restringido essa possibilidade.

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“Bolsonaro está totalmente amordaçado. E a esposa, a segunda maior liderança no Brasil e maior liderança feminina de direita está presa junto. A Michelle é carcereira de Bolsonaro. Não pode ficar mais que três horas fora de casa”, declarou Damares.

Apesar dos planos para a ex-primeira-dama fazer campanha para Flávio, os dois quase não têm se falado. “A Michelle tem tanto medo, tanto medo que Bolsonaro volte para a cadeia e que o Alexandre de Moraes imagine que ela está sendo porta-voz do marido, que ela se isolou de todo mundo da campanha de Flávio”, explicou Damares. “Se der na telha do Alexandre de Moraes, ‘a Michelle está sendo o canal de comunicação’… Então, ela combinou que não fala com ninguém da campanha do Flávio.”

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