Às vésperas do primeiro turno, Lula deve fazer ato na Cinelândia

Ler Resumo





A campanha de Lula no Rio de Janeiro planeja um ato na Cinelândia na sexta-feira, véspera do último fim de semana antes do primeiro turno, com o objetivo de demonstrar força. A data seria um dia após o debate da TV Globo, cuja participação do petista ainda é incerta e divide opiniões dentro de sua equipe.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A coordenação da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Rio de Janeiro trabalha com a possibilidade de o petista realizar um ato na Cinelândia na sexta-feira, véspera do último fim de semana antes do primeiro turno.

A ideia é aproveitar a reta final da campanha para levar o petista ao centro da capital fluminense, em uma demonstração de força.

O evento deve ocorrer no dia seguinte ao debate da TV Globo, marcado para quinta-feira, 1º de outubro.

Lula ainda avalia se participará do programa, por entender que será alvo dos demais candidatos.

Continua após a publicidade

A agenda de sexta-feira abre caminho para interpretações de que o presidente ainda considera participar do encontro com os demais presidenciáveis.

Dentro da campanha, uma ala defende que o mandatário compareça ao debate para um confronto direto com Flávio Bolsonaro, seu principal adversário nas urnas.

Continua após a publicidade

Outro grupo, porém, é mais cauteloso e acredita que o petista se colocaria numa armadilha, já que todos os rivais buscariam fragilizá-lo por meio de ataques a poucos dias do primeiro turno.