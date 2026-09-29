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Política

Às vésperas do primeiro turno, Lula deve fazer ato na Cinelândia

Ideia é aproveitar a reta final da campanha para levar o petista ao centro da capital fluminense, em uma demonstração de força

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 10h30 | Atualizado em 29 set 2026, 10h49
Homem idoso de terno cinza, camisa branca e gravata roxa, com barba e cabelo brancos, fala ao microfone, gesticulando com a mão direita. Ao fundo, um painel abstrato colorido e pessoas desfocadas.
O candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva durante jantar com empresários - 25/09/2026 (Esfera Brasil/Divulgação)
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Às vésperas do primeiro turno, Lula deve fazer ato na Cinelândia Priorize VEJA no Google

A coordenação da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Rio de Janeiro trabalha com a possibilidade de o petista realizar um ato na Cinelândia na sexta-feira, véspera do último fim de semana antes do primeiro turno.

A ideia é aproveitar a reta final da campanha para levar o petista ao centro da capital fluminense, em uma demonstração de força.

O evento deve ocorrer no dia seguinte ao debate da TV Globo, marcado para quinta-feira, 1º de outubro.

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Lula ainda avalia se participará do programa, por entender que será alvo dos demais candidatos.

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A agenda de sexta-feira abre caminho para interpretações de que o presidente ainda considera participar do encontro com os demais presidenciáveis.

Dentro da campanha, uma ala defende que o mandatário compareça ao debate para um confronto direto com Flávio Bolsonaro, seu principal adversário nas urnas.

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Outro grupo, porém, é mais cauteloso e acredita que o petista se colocaria numa armadilha, já que todos os rivais buscariam fragilizá-lo por meio de ataques a poucos dias do primeiro turno.

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