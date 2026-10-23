Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

As novas (e últimas) pesquisas Datafolha e Quaest sobre a disputa entre Flávio e Lula no segundo turno

Últimos levantamentos dos institutos registraram empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 15h00 | Atualizado em 23 out 2026, 16h09
Lula, com barba grisalha e terno, mãos unidas em frente ao corpo, em fundo com bandeira do Brasil. Ao lado, Flávio Bolsonaro sorri, vestindo camisa clara, com balões verdes e amarelos ao fundo
Os candidatos que disputam o segundo turno da eleição para a Presidência da República: Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro (Evaristo Sá/AFP)
Continua após publicidade
As novas (e últimas) pesquisas Datafolha e Quaest sobre a disputa entre Flávio e Lula no segundo turno Priorize VEJA no Google

As últimas pesquisas Datafolha e Quaest sobre a disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) serão divulgadas neste sábado, 24, véspera do segundo turno das eleições de 2026. Os dois levantamentos estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e vão atualizar o cenário de uma corrida marcada pelo empate técnico entre o presidente e o senador.

As pesquisas serão realizadas entre esta sexta-feira, 23, e o sábado, 24, com entrevistas em todo o país. O Datafolha prevê ouvir 4.050 eleitores, enquanto a Quaest fará 3.702 entrevistas. 

Continua após a publicidade

Os novos números serão conhecidos depois de uma rodada em que Lula avançou no Datafolha e alcançou Flávio Bolsonaro em votos válidos. Na Quaest, o presidente permaneceu numericamente atrás do adversário, mas dentro da margem de erro.

Siga
Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que mostrou a última pesquisa Datafolha?

Divulgada na quinta-feira, 22, a pesquisa Datafolha mostrou Lula e Flávio Bolsonaro empatados numericamente, com 50% das intenções de voto válidas para cada um. Na rodada anterior, publicada em 15 de outubro, o senador tinha 51%, contra 49% do presidente.

Continua após a publicidade

O resultado representa uma oscilação positiva de um ponto percentual para Lula e negativa de um ponto para Flávio, mantendo os dois em situação de empate técnico.

Continua após a publicidade

Considerando os votos totais, o candidato do PL apareceu com 47%, mesmo percentual da pesquisa anterior. o petista passou de 45% para 46%, reduzindo de dois para um ponto percentual a distância em relação ao adversário.

Continua após a publicidade

Brancos e nulos somaram 5%, enquanto os indecisos representaram 2% dos entrevistados.

O Datafolha ouviu 2.520 eleitores entre 20 e 22 de outubro. A margem de erro foi de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Como está a disputa na última pesquisa Quaest?

A pesquisa Quaest divulgada na quarta-feira, 21, também apontou empate técnico entre os dois candidatos.Flávio Bolsonaro apareceu com 45% das intenções de voto, contra 44% de Lula.

Na rodada anterior, o senador tinha 46%, enquanto o presidente registrava os mesmos 44%. Assim, a vantagem numérica do candidato do PL diminuiu de dois para um ponto percentual.

O levantamento também mostrou uma redução na rejeição dos dois presidenciáveis. O percentual de eleitores que disseram não votar em Lula caiu de 53% para 47%, enquanto a rejeição a Flávio recuou de 54% para 52%.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, os dois registraram 40%.

A Quaest entrevistou 2.154 eleitores entre 17 e 20 de outubro. A margem de erro foi de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Como serão feitas as últimas pesquisas Datafolha e Quaest?

Registrado no TSE sob o número BR-09540/2026, o levantamento do Datafolha foi contratado pela Folha de S.Paulo e pela Globo, ao custo de 461.462,40 reais. Serão realizadas 4.050 entrevistas presenciais em pontos de fluxo populacional, com amostra distribuída pelas cinco regiões brasileiras. A margem de erro máxima prevista é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa Quaest, registrada sob o número BR-09158/2026, foi contratada pela Editora Globo e pela Globo, por 570.108 reais. O instituto pretende ouvir 3.702 eleitores em entrevistas presenciais domiciliares, com seleção de municípios e setores censitários. A margem de erro máxima prevista também é de aproximadamente dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Os dois levantamentos foram registrados na Justiça Eleitoral em 18 de outubro e têm divulgação prevista para sábado, 24, um dia antes de os brasileiros voltarem às urnas para escolher o próximo presidente da República.

Publicidade
TAGS:
Datafolha
Eleições 2026
Pesquisas Eleitorais
Quaest
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).