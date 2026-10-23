As novas (e últimas) pesquisas Datafolha e Quaest sobre a disputa entre Flávio e Lula no segundo turno

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Véspera do segundo turno de 2026, as pesquisas Datafolha e Quaest trarão os números finais da disputa presidencial. Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) mantêm um cenário de empate técnico, com o petista mostrando recente avanço. Entenda o que esperar dos levantamentos que podem definir a eleição.

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As últimas pesquisas Datafolha e Quaest sobre a disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) serão divulgadas neste sábado, 24, véspera do segundo turno das eleições de 2026. Os dois levantamentos estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e vão atualizar o cenário de uma corrida marcada pelo empate técnico entre o presidente e o senador.

As pesquisas serão realizadas entre esta sexta-feira, 23, e o sábado, 24, com entrevistas em todo o país. O Datafolha prevê ouvir 4.050 eleitores, enquanto a Quaest fará 3.702 entrevistas.

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Os novos números serão conhecidos depois de uma rodada em que Lula avançou no Datafolha e alcançou Flávio Bolsonaro em votos válidos. Na Quaest, o presidente permaneceu numericamente atrás do adversário, mas dentro da margem de erro.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que mostrou a última pesquisa Datafolha?

Divulgada na quinta-feira, 22, a pesquisa Datafolha mostrou Lula e Flávio Bolsonaro empatados numericamente, com 50% das intenções de voto válidas para cada um. Na rodada anterior, publicada em 15 de outubro, o senador tinha 51%, contra 49% do presidente.

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O resultado representa uma oscilação positiva de um ponto percentual para Lula e negativa de um ponto para Flávio, mantendo os dois em situação de empate técnico.

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Considerando os votos totais, o candidato do PL apareceu com 47%, mesmo percentual da pesquisa anterior. Já o petista passou de 45% para 46%, reduzindo de dois para um ponto percentual a distância em relação ao adversário.

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Brancos e nulos somaram 5%, enquanto os indecisos representaram 2% dos entrevistados.

O Datafolha ouviu 2.520 eleitores entre 20 e 22 de outubro. A margem de erro foi de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Como está a disputa na última pesquisa Quaest?

A pesquisa Quaest divulgada na quarta-feira, 21, também apontou empate técnico entre os dois candidatos.Flávio Bolsonaro apareceu com 45% das intenções de voto, contra 44% de Lula.

Na rodada anterior, o senador tinha 46%, enquanto o presidente registrava os mesmos 44%. Assim, a vantagem numérica do candidato do PL diminuiu de dois para um ponto percentual.

O levantamento também mostrou uma redução na rejeição dos dois presidenciáveis. O percentual de eleitores que disseram não votar em Lula caiu de 53% para 47%, enquanto a rejeição a Flávio recuou de 54% para 52%.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, os dois registraram 40%.

A Quaest entrevistou 2.154 eleitores entre 17 e 20 de outubro. A margem de erro foi de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Como serão feitas as últimas pesquisas Datafolha e Quaest?

Registrado no TSE sob o número BR-09540/2026, o levantamento do Datafolha foi contratado pela Folha de S.Paulo e pela Globo, ao custo de 461.462,40 reais. Serão realizadas 4.050 entrevistas presenciais em pontos de fluxo populacional, com amostra distribuída pelas cinco regiões brasileiras. A margem de erro máxima prevista é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa Quaest, registrada sob o número BR-09158/2026, foi contratada pela Editora Globo e pela Globo, por 570.108 reais. O instituto pretende ouvir 3.702 eleitores em entrevistas presenciais domiciliares, com seleção de municípios e setores censitários. A margem de erro máxima prevista também é de aproximadamente dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Os dois levantamentos foram registrados na Justiça Eleitoral em 18 de outubro e têm divulgação prevista para sábado, 24, um dia antes de os brasileiros voltarem às urnas para escolher o próximo presidente da República.