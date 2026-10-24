As três matérias de VEJA mencionadas no debate entre Lula e Flávio na Globo

Os dois candidatos a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), se enfrentaram na noite desta sexta-feira, 23, no último debate antes das eleições do próximo domingo. Três reportagens de capa de VEJA foram mencionadas durante o embate entre os presidenciáveis, no último bloco, quando os dois rivais puderam se enfrentar sobre temas livres com oito minutos de banco de tempo cada um.

Reportagem da última edição de VEJA revelou que o dono do Master, Daniel Vorcaro, enviou a Lula um whisky de 500. 000 reais de presente, visando abrir portas no atual governo. “Você recebeu um presente de meio milhão? Qual a contrapartida que você prestou para quem te deu esse whisky? “, questionou Flávio ao presidente, afirmando que o preço do destilado corresponde ao pagamento de vários benefícios do Bolsa Família.

Mensagens obtidas por VEJA mostram que, em uma conversa do advogado Walfrido Warde com Vorcaro, ele afirma que Lula agradeceu o envio da bebida e “mandou um abraço”. Durante o debate desta sexta, Lula negou ter recebido o presente e disse que o mimo “deve ter ido” para a casa do seu rival.

Os presidenciáveis também mencionaram reportagem de capa de VEJA na qual, em áudios revelados com exclusividade, Vorcaro afirma ter pago 30 milhões de reais em dinheiro vivo, por meio do Instituto Lula, para financiar um filme sobre o presidente. O objetivo do banqueiro era acessar fundos de previdência de servidores federais, com a promessa de repassar parte da quantia arrecadada como propina.

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A negociação teve a participação de velhas figuras do petismo, já condenadas na Lava Jato — como Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, e o ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto. Além disso, as tentativas de acesso ao governo federal foram feitas abordando a equipe de Alexandre Padilha, que hoje é ministro da Saúde, mas na época ocupava o cargo de ministro das Relações Institucionais. Conversas interceptadas pela Polícia Federal mostram Daniel Vorcaro combinando encontros e jantares com o próprio ministro e membros do seu gabinete.