As sugestões do PT à militância para tentar fazer evento de Lula bombar

O diretório nacional do PT disparou nesta semana um e-mail a todas as seções estaduais do partido para fazer um apelo: pedir que haja um esforço conjunto para que o lançamento da candidatura de Lula à Presidência, previsto para sábado, 7, ganhe repercussão pelo país.

Na mensagem, a secretária nacional de organização do PT, Sonia Braga, faz uma série de orientações aos correligionários com o objetivo de turbinar a divulgação do evento. As recomendações passam por incentivar lideranças locais a organizarem atos regionais, que vão desde almoços, a saraus e rodas de samba.

“Essa atividade precisa ser repercutida em todo o Brasil, por isso, estamos orientando todas as instâncias partidárias e comitês populares a organizar pequenas atividades em cada cidade, bairro ou rua, para celebrar e repercutir o lançamento da candidatura do presidente Lula”, escreveu a secretária petista, no e-mail datado de 2 de maio de 2022.

“É importante reunir toda a militância para assistir ao ato que será transmitido pelas redes sociais do presidente Lula, pela TVPT e pelas redes dos partidos e dos movimentos sociais que apoiam esse movimento”, acrescentou.

Dentre as indicações, a secretaria do PT sugere desde festas em casa, na residência de vizinhos, em clubes, praças, ou em qualquer lugar. O importante, diz o texto, é contar para as pessoas que Lula é pré-candidato à Presidência. Ainda segundo o comunicado transmitido aos diretórios estaduais, Braga informa também que as atividades que estiverem mais mobilizadas serão exibidas no meio da transmissão ao vivo do ato de lançamento da candidatura de Lula.

A solenidade que confirmará a pré-candidatura do ex-presidente está prevista para ocorrer em um dos pavilhões da Expo Center Norte, na zona norte de São Paulo.