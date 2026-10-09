As sete novas pesquisas da Quaest sobre o segundo turno das eleições 2026

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A Quaest registrou sete pesquisas eleitorais para as eleições de 2026, abrangendo a disputa presidencial e para governador em seis estados. Os resultados, com margens de erro detalhadas e metodologia de entrevistas presenciais, serão divulgados entre 12 e 14 de outubro. Fique por dentro dos próximos números da corrida eleitoral.

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A Quaest registrou sete pesquisas eleitorais para medir a intenção de voto no segundo turno das eleições de 2026. Os levantamentos abrangem a disputa pela Presidência da República e as eleições para governador no Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Acre, Amazonas, Espírito Santo e Tocantins. Os resultados estão previstos para divulgação entre segunda-feira, 12 de outubro, e quarta-feira, 14.

A primeira pesquisa a ser divulgada será a do Distrito Federal, na segunda-feira. No dia seguinte, estão previstos os levantamentos do Rio Grande do Norte, Acre e Amazonas. A rodada será concluída na quarta-feira, com a divulgação das pesquisas do Espírito Santo, Tocantins e da disputa presidencial.

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Os registros apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) preveem, ao todo, 8.748 entrevistas. Os levantamentos estaduais terão margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, enquanto a pesquisa nacional terá margem de dois pontos. Todos possuem nível de confiança de 95%.

Quando serão divulgadas as pesquisas estaduais?

O Distrito Federal abrirá a sequência de divulgações na segunda, 12 de outubro. Contratada pela Globo Comunicação e Participações, a pesquisa prevê entrevistas com 1.104 eleitores entre os dias 8 e 11 de outubro. O levantamento foi registrado no TSE sob o número DF-08737/2026.

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Na terça-feira, 13, será a vez de três estados conhecerem os resultados de suas pesquisas.

No Rio Grande do Norte, a Quaest ouvirá 1.098 eleitores entre 9 e 12 de outubro. O levantamento foi contratado pela TV Cabugi e está registrado sob o número RN-03210/2026.

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No Acre, a pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica de Rádio e Televisão e terá a mesma quantidade de entrevistados e o mesmo período de coleta. Seu registro no TSE é AC-05379/2026.

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O Amazonas também terá os resultados divulgados em 13 de outubro. Contratado pela Rede Amazônica, o levantamento prevê 1.098 entrevistas entre 9 e 12 de outubro e está registrado sob o número AM-09760/2026.

Quais pesquisas serão divulgadas na quarta-feira?

A quarta-feira, 14 de outubro, concentrará os três últimos levantamentos previstos nesta rodada da Quaest, incluindo a pesquisa nacional sobre a corrida presidencial.

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No Espírito Santo, o instituto entrevistará 1.098 eleitores entre os dias 10 e 13 de outubro. A pesquisa foi contratada pela TV Gazeta e recebeu o registro ES-00468/2026.

No Tocantins, o levantamento também prevê 1.098 entrevistas no mesmo período. A pesquisa foi encomendada pela TV Anhanguera e está registrada no TSE sob o número TO-03829/2026.

As duas pesquisas estaduais terão margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Quando sai a nova pesquisa Quaest para presidente?

A nova pesquisa nacional da Quaest sobre a disputa presidencial está prevista para quarta-feira, 14 de outubro, mesma data da divulgação dos levantamentos do Espírito Santo e Tocantins.

O instituto entrevistará 2.154 eleitores em todo o país entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro prevista é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pela Editora Globo e pela Globo Comunicação e Participações. O registro no TSE é BR-08729/2026.

A pesquisa nacional terá a maior amostra entre os sete levantamentos registrados para esta rodada.

Como serão realizadas as pesquisas?

As sete pesquisas da Quaest seguirão uma metodologia de entrevistas presenciais e domiciliares com eleitores de 16 anos ou mais.

A seleção dos entrevistados combina sorteio probabilístico de municípios e setores censitários, com cotas estabelecidas de acordo com sexo, idade, renda familiar e escolaridade. No Distrito Federal, o sorteio considera os setores censitários, sem a etapa de seleção de municípios.

Segundo os registros apresentados ao TSE, o instituto prevê procedimentos de verificação das entrevistas, incluindo georreferenciamento dos locais de aplicação e conferência de áudio de uma amostra de 30% dos questionários.

Os levantamentos estaduais terão entre 1.098 e 1.104 entrevistados, enquanto a pesquisa presidencial contará com 2.154 participantes. O nível de confiança será de 95% em todos os casos.

As datas de divulgação informadas nos registros representam a previsão apresentada pela Quaest à Justiça Eleitoral. Até a publicação dos resultados, os documentos não permitem identificar quem aparece à frente nas disputas nem apontar eventuais mudanças na intenção de voto dos eleitores.