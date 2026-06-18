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Política

As “ressalvas” do TCESP nas contas de Tarcísio às vésperas da eleição

Embora aprove balanço de 2025, Tribunal exige fim do sigilo sobre incentivos fiscais e alerta para superconcentração de benefícios em São Paulo

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 13h30 | Atualizado em 18 jun 2026, 16h12
As "ressalvas” do TCESP nas contas de Tarcísio às vésperas da eleição
As "ressalvas” do TCESP nas contas de Tarcísio às vésperas da eleição (Paulo Guereta/Governo Estado SP/.)
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As “ressalvas” do TCESP nas contas de Tarcísio às vésperas da eleição Priorize VEJA no Google

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) aprovou nesta quarta-feira, 17, o balanço financeiro da gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) relativo ao ano de 2025. Porém, a análise também emitiu sinais preocupantes para a administração estadual.

Apesar da avaliação favorável, o conselheiro corregedor Marco Aurélio Bertaiolli apontou ressalvas às contas do governo. O relatório indica a necessidade de modernização do controle público e exige melhorias na fiscalização da gestão, de maneira que a transparência seja priorizada.

O relator determinou o fim do sigilo sobre os incentivos tributários, evitando que empresas devedoras continuem recebendo esses benefícios sem o devido retorno à sociedade. A concentração dessas isenções também chama a atenção no documento: apenas 1% das companhias cadastradas responde por 80% de todas as vantagens tributárias concedidas pelo Estado.

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O parecer destaca que as isenções fiscais superaram os investimentos públicos entre os anos de 2020 e 2023, com uma tendência de que essas renúncias aumentem 6,2%, chegando a 93,7 bilhões de reais em 2026.

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Outro sinal de alerta emitido ao Palácio dos Bandeirantes envolve o volume de concessões e parcerias com o terceiro setor. De acordo com a análise do TCESP, o avanço acelerado desses contratos impede que o Estado tenha a capacidade de realizar um monitoramento assertivo da qualidade dos serviços prestados à população. “É preciso ser vigilante e criar instrumentos mais eficazes de rastreabilidade para que eventuais correções de rumo ocorram o mais rápido possível”, justificou Bertaiolli.

O órgão também manifestou preocupação em relação ao déficit previdenciário no Estado e com os limites de gastos impostos pela Constituição. Agora, o governo de Tarcísio de Freitas terá que apresentar um plano de ação em até 90 dias, com o objetivo de elevar a transparência e a saúde financeira de São Paulo.

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