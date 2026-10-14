As regras de Ricardo Couto para transição de governo a Douglas Ruas

O governador interino do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, definiu as regras do processo de transição para a gestão de Douglas Ruas (PL), eleito no primeiro turno após anulação dos votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos). O decreto, publicado nesta quarta-feira, 14, regulamenta a transferência de dados estratégicos para a “continuidade dos serviços públicos essenciais à população na troca de comando no Palácio Guanabara”.

A Comissão de Transição Governamental será presidida pelo secretário de Estado da Casa Civil, Flávio Willeman, acompanhado pelos secretários Rafael Abreu (Planejamento e Gestão), Guilherme Mercês (Fazenda), Pablo Gonçalves (Infraestrutura e Obras Públicas). Também compõem o grupo o subsecretário-geral da Casa Civil, Sérgio Pimentel, e o procurador-geral do Estado, Bruno Dubeux.

Ruas, por sua vez, poderá indicar cinco pessoas para sua equipe de transição. A Comissão terá até 30 de outubro para entregar “um diagnóstico detalhado de suas pastas”, que deve “expor a real situação das contas públicas, o balanço de programas em execução, projetos interrompidos e, principalmente, os temas prioritários que vão exigir tomadas de decisão nos primeiros 100 dias do próximo mandato”.

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Em agosto, o governo do Rio anunciou que ultrapassou a marca de 6 mil exonerações em todos os órgãos da administração. O número representa cerca de 43% do total de mais de 14 mil cargos comissionados existentes em março. O desligamento gerou uma economia projetada até dezembro de R$ 221 milhões.

Em contrapartida, foram 2.496 nomeações, compostas por “servidores de carreira” selecionados pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Além das mudanças entre os comissionados, Couto mandou auditar contratos da administração estadual, suspendeu repasses e extinguiu a Secretaria Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável por irregularidades no Projeto 60+ Reabilita.

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O desembargador está no comando do Palácio Guanabara desde 24 de março devido à dupla vacância causada pela renúncia do ex-governador Cláudio Castro (PL) e ausência de um vice. O terceiro na linha sucessória seria o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). No entanto, Rodrigo Bacellar (União Brasil) estava preso. Sobrou para Couto, presidente do Tribunal de Justiça do Rio.