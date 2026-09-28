As regiões do Rio que recebem atenção especial de Paes e Ruas

Nesta reta final, os candidatos a governador do Rio Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) dão atenção especial à Zona Oeste, na capital, e a cidades da Baixada Fluminense, na Região Metropolitana. O deputado estadual do PL, em se tratando de campanha nas ruas, focará no eleitor bolsonarista que vive nessas áreas antes do primeiro turno. Ele investe nesse eleitorado para crescer e empurrar a eleição para um segundo turno contra Paes.

O ex-prefeito da capital concentrará a campanha nesses últimos dias na Região Metropolitana. No sábado, ele rodou as cidades de Guapimirim, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, todas na Baixada. No domingo, voltou a Caxias para o ato “Caminhada das Mulheres” ao lado da vice, Jane Reis, do prefeito da cidade, Netinho Reis (MDB), e do ex-prefeito Washington Reis. Embora o clã faça campanha para Paes, parte dele pede votos para Flávio Bolsonaro (PL) a presidente. No mesmo dia, ontem, o candidato do PSD ainda liderou um carreata por bairros das zonas Oeste e Sudoeeste da capital.

No sábado, Ruas também esteve na Baixada, no município de São João de Meriti, numa motocarreata ao lado de Flávio.

Regiões estratégicas

A Zona Oeste abrange bairros superpopulosos como Campo Grande, Santa Cruz e Bangu e abriga cerca de 1,8 milhão de pessoas. Já a Baixada concentra 3,5 milhões em 13 municípios.

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Paes aposta nas alianças que formou na Baixada Fluminense para garantir uma parcela importante dos votos de lá, especialmente entre o eleitorado conservador. Ele tem feito campanha ao lado de prefeitos e vereadores, incluindo de famílias tradicionais como a Cozzolino, de Magé. Na Zona Oeste, Paes busca manter a popularidade que o ajudou na reeleição a prefeito.

Por outro lado, Ruas segue firme na linha de atrair quem vota em Flávio na Baixada e na Zona Oeste, regiões em que Jair Bolsonaro teve votação expressiva em 2022.