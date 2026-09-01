As reações nas redes às mensagens de Daniel Vorcaro a Alexandre de Moraes

O teor das mensagens reveladas no caso envolvendo o ministro do STF Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro ajudou a transformar o episódio em uma das principais crises reputacionais da Suprema Corte nas redes sociais, nesta terça-feira, 1º. Levantamento da Ativaweb DataLab, feito com exclusividade para VEJA, mostra que 87,7% das manifestações classificadas sobre o caso têm conteúdo negativo ou crítico.

A divulgação do conteúdo das conversas entre Moraes e o ex-dono do Banco Master provocou uma onda de indignação, desconfiança e cobranças nas redes. Entre os termos e reações mais recorrentes, estão pedidos de investigação, afastamento e impeachment, além de críticas ao STF e ironias envolvendo a expressão “defesa da democracia”.

As manifestações negativas, porém, não têm um único alvo. Dentro dos 87,7% classificados como críticos, aparecem ataques e questionamentos direcionados a Vorcaro, Moraes, ao STF e a outras autoridades e instituições que passaram a integrar a narrativa do caso.

“O volume mostra o tamanho da conversa. O sentimento mostra a direção dela. E, neste caso, quase nove em cada dez manifestações classificadas estão inseridas em um ambiente de crítica e pressão reputacional”, afirma Alek Maracajá, da Ativaweb DataLab.

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Outros 11,3% dos conteúdos foram classificados como jornalísticos ou informativos, principalmente pela reprodução de manchetes e atualizações sobre o episódio, sem manifestação explícita de apoio ou reprovação. Apenas 1% da amostra foi considerado neutro ou sem sentimento identificável.

A repercussão também extrapolou Brasília e os círculos político e jurídico. Os dez estados com maior volume de conversas públicas sobre o caso foram São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Pará e Santa Catarina.

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“O dado geográfico mostra que não estamos diante de uma discussão concentrada em Brasília. O caso ganhou escala nacional e já mobiliza diferentes regiões do país”, diz Maracajá.