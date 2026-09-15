As reações de Alexandre de Moraes e André Mendonça durante fala de Fachin no julgamento do STF

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Em um julgamento histórico no STF, Alexandre de Moraes e André Mendonça demonstraram comportamentos distintos, sem trocar olhares. A sessão, que trata de mensagens envolvendo Moraes, revelou detalhes da postura de cada ministro, incluindo Flávio Dino, sob a condução de Edson Fachin. Descubra os bastidores dessa sessão crucial.

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André Mendonça começou a sessão do Supremo Tribunal Federal desta terça-feira, 15, de cabeça baixa, enquanto Alexandre de Moraes consultava papéis e Edson Fachin, presidente da Corte, citava os antecessores dos atuais magistrados. Alvo da sessão, Moraes transferia pilhas de documentos para a mesa e folheava páginas previamente marcadas. Mendonça e Moraes não trocaram olhares nos primeiros momentos da sessão. VEJA acompanha o julgamento histórico de dentro do STF.

Enquanto Fachin fazia referências à história do Supremo e aos tempos da ditadura, Moraes alternava o olhar para a frente com novas consultas aos documentos. “A memória é responsabilidade”, afirmou o presidente do STF. Na sequência, Fachin disse que os atuais ministros “não podem entregar o STF menor”.

Pouco depois, já no início da sessão plenária, Mendonça fazia anotações enquanto Fachin afirmava que o país estava de olho no julgamento. Moraes baixava a cabeça e reforçava suas próprias anotações. O presidente da Corte então começou a leitura do relatório, primeiro passo de um julgamento que pode se estender ao longo do dia.

O raio-x dos ministros do STF

Como os ministros acompanharam o início do julgamento?

Flávio Dino apoiou a mão no queixo e passou a folhear livros de Direito. Depois de não encontrar o que procurava nos primeiros volumes, buscou outro livro. Em seguida, alternou a consulta aos documentos com o uso do celular.

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Mendonça continuou voltado para suas anotações. Sentado próximo a Moraes e Dino, não levantava o olhar em direção aos demais julgadores. Com um marca-texto rosa, percorria documentos que havia levado encadernados para o plenário.

Kássio Nunes Marques ajeitou a toga na cadeira e consultou o celular. Cármen Lúcia permaneceu discreta em seu lugar. Enquanto isso, Dino continuava analisando os documentos que havia levado para a sessão.

O que Moraes e Dino conversaram durante o relatório?

Às 10h54, Dino e Moraes sussurraram brevemente enquanto Fachin continuava sua exposição. Durante a conversa, Moraes colocou as mãos diante da boca, impedindo a leitura de seus lábios.

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Dois minutos depois, Mendonça interrompeu por alguns momentos suas anotações e passou a prestar atenção diretamente no que dizia Fachin. Cristiano Zanin, por sua vez, marcou parte de sua manifestação com uma caneta amarela fluorescente e deixou os óculos de leitura de lado.

Moraes permanecia com o olhar fixo à frente, interrompido por pequenos goles de água. Até aquele momento, não houve troca de olhares entre ele e Mendonça.

Como Moraes reagiu à leitura da manifestação da PGR?

Quando Fachin passou a tratar da manifestação da Procuradoria-Geral da República, Moraes voltou a baixar a cabeça e analisar os papéis que estavam à sua frente. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, acompanhava a sessão em silêncio, próximo ao presidente do STF.

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Às 11h07, Dino passou a examinar pastas transparentes e relatórios específicos e fez um gesto pedindo mais café. No momento em que Fachin relatava a decisão que levou ao afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, Moraes voltou a manter os olhos fixos à frente.

Do outro lado estava Nunes Marques. Os dois também não trocaram olhares durante aquele trecho da sessão.

O que mudou quando Fachin chegou à prisão de Vorcaro?

Às 11h14, Moraes mexeu as mãos e olhou para trás à procura de um assessor, que se aproximou segundos depois. Enquanto Fachin relatava a primeira prisão de Daniel Vorcaro, Moraes e Mendonça passaram a olhar simultaneamente para o presidente do STF.

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Fachin avançou então pelo relatório e tratou das manifestações encaminhadas à Presidência da Corte antes do julgamento. Pouco depois, o assessor retornou a Moraes. O ministro havia pedido apenas um café.

Às 11h18, Dino deixou o plenário. Gilmar Mendes também já estava fora da sala naquele momento. A leitura do relatório continuava, enquanto Moraes e Mendonça permaneciam próximos fisicamente, mas sem qualquer diálogo ou troca de olhares registrada desde o início da sessão.