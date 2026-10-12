As quatro novas pesquisas eleitorais sobre a disputa entre Flávio e Lula no segundo turno

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Quatro grandes pesquisas presidenciais serão divulgadas nesta semana, trazendo novos retratos da disputa entre Flávio Bolsonaro e Lula. BTG/Nexus, Quaest, Datafolha e AtlasIntel apresentarão dados cruciais sobre intenções de voto, rejeição e percepção dos eleitores, essenciais para entender a reta final antes do segundo turno.

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A disputa entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá quatro novas pesquisas nacionais divulgadas nesta semana. O calendário começa na terça-feira, 13, com o levantamento BTG/Nexus, segue na quarta-feira, 14, com a Quaest e termina na quinta-feira, 15, quando estão previstas as publicações de Datafolha e AtlasIntel.

As pesquisas vão apresentar novos retratos da corrida presidencial antes da votação decisiva, marcada para 25 de outubro. Além das intenções de voto, os questionários de Quaest, Datafolha e AtlasIntel incluem perguntas sobre rejeição, possibilidade de mudança de candidato e avaliação do governo federal.

Os levantamentos também vão investigar como os eleitores recebem propostas dos presidenciáveis e percebem temas como segurança pública, economia e mudanças nas regras do Supremo Tribunal Federal (STF). Cada instituto, porém, terá seu próprio conjunto de perguntas e período de coleta.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Qual pesquisa será divulgada primeiro?

O BTG/Nexus deve apresentar na terça-feira, 13, sua primeira pesquisa de intenção de voto para presidente no segundo turno. Contratado pelo BTG Pactual, o levantamento prevê entrevistas por telefone entre sábado, 10, e esta segunda-feira, 12.

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Na sequência, a Quaest tem divulgação prevista para quarta-feira, 14. O trabalho de campo começou no sábado, 10, e termina na terça-feira, 13, com entrevistas em todo o país.

Datafolha e AtlasIntel estão previstos para quinta-feira, 15. O Datafolha realizará sua coleta entre terça e quinta-feira, enquanto a AtlasIntel começou as entrevistas em 9 de outubro e deve encerrá-las na quarta-feira, 14.

O que a Quaest vai investigar sobre a escolha dos eleitores?

A Quaest vai medir a intenção de voto no confronto entre Lula e Flávio, com alternativas que permitem declarar voto branco ou nulo, indecisão ou intenção de não comparecer às urnas.

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O instituto também perguntará se a escolha é definitiva ou se ainda pode mudar até a votação. Outro indicador será o potencial de voto dos candidatos, identificando quantos eleitores admitem votar em cada um e quantos descartam essa possibilidade.

O questionário inclui a avaliação do governo Lula e a percepção sobre os rumos do país. Os entrevistados serão consultados sobre se o presidente merece mais quatro anos no cargo e se Flávio merece um mandato presidencial.

Também serão investigados os receios em relação à continuidade do atual governo ou ao retorno da família Bolsonaro ao poder. Entre as propostas submetidas à avaliação estão mudanças na jornada de trabalho, alterações nas regras do STF, anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro e medidas de segurança pública.

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Como o Datafolha vai medir a firmeza do voto?

O Datafolha prevê perguntas de intenção de voto espontânea, em que os nomes não são apresentados, e estimulada, com as opções do segundo turno.

O instituto também perguntará por que o entrevistado escolheu seu candidato: se o considera o melhor para ocupar a Presidência ou se sua principal motivação é derrotar o adversário. Outra questão investigará quem o eleitor acredita que vencerá, independentemente de sua preferência pessoal.

A firmeza da escolha será medida por perguntas sobre a possibilidade de mudança de voto e a disposição de votar em cada presidenciável. Os entrevistados poderão dizer se votariam com certeza, talvez votassem ou não votariam de jeito nenhum em Lula e Flávio.

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O levantamento ainda perguntará se os eleitores pretendem comparecer ao segundo turno. Entre aqueles que não pretendem votar ou ainda não decidiram, serão investigados os motivos.

O raio-x dos ministros do STF

Quais temas políticos estarão no questionário do Datafolha?

Além da avaliação do governo e dos principais problemas do país, o Datafolha consultará os eleitores sobre propostas como a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, a criação de mandato fixo para ministros do STF e a exigência de decisões colegiadas em assuntos importantes do tribunal.

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O questionário também aborda a redução do foro privilegiado e diferentes modelos de mandato para presidentes e governadores, com ou sem reeleição.

Outras perguntas investigarão a percepção sobre a democracia brasileira e a polarização política, incluindo a capacidade de pessoas com opiniões distintas dialogarem e se respeitarem.

O que a AtlasIntel vai perguntar sobre Lula e Flávio?

A AtlasIntel medirá intenção de voto, rejeição e grau de definição da escolha. O instituto também perguntará em qual dos candidatos os entrevistados confiam mais para lidar com áreas como economia e inflação, saúde, educação, segurança, combate à corrupção e geração de empregos.

A pesquisa investigará qual resultado da eleição causa mais preocupação: a reeleição de Lula, a vitória de Flávio, ambos igualmente ou nenhum dos dois.

O questionário inclui ainda a avaliação de governantes, a imagem de lideranças políticas e a percepção sobre a economia, o mercado de trabalho e as finanças familiares. Os entrevistados serão consultados sobre suas expectativas para os seis meses seguintes e sobre decisões e programas do governo Lula.

Um bloco específico abordará a crise envolvendo ministros do STF e o caso Banco Master. As perguntas investigarão qual candidatura os eleitores consideram mais prejudicada pela crise e quais grupos políticos associam ao caso.

Como serão feitas as quatro pesquisas?

O BTG/Nexus prevê 2.000 entrevistas por telefone entre 10 e 12 de outubro. Contratado pelo BTG Pactual, o levantamento terá margem de erro de dois pontos percentuais e divulgação prevista para terça-feira, 13.

A Quaest realizará 2.154 entrevistas presenciais e domiciliares com eleitores de 16 anos ou mais, entre 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos, com confiança de 95%. Contratada pela Editora Globo e pela Globo Comunicação e Participações, a pesquisa tem registro BR-08729/2026 no TSE e divulgação prevista para quarta-feira, 14.

O Datafolha prevê 2.520 entrevistas entre 13 e 15 de outubro. Contratado pela Folha de S.Paulo, o levantamento informa margem de erro máxima de dois pontos e confiança de 95%. O registro é BR-00466/2026, com divulgação prevista para quinta-feira, 15.

A AtlasIntel prevê 5.000 entrevistas entre 9 e 14 de outubro. A margem de erro informada é de um ponto percentual, com confiança estimada de 95%. Registrada sob o número BR-01093/2026, a pesquisa tem divulgação prevista para quinta-feira, 15.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.