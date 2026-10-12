As quatro novas pesquisas eleitorais sobre a disputa entre Flávio e Lula no segundo turno
Levantamentos vão medir intenção de voto, rejeição e definição das escolhas
A disputa entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá quatro novas pesquisas nacionais divulgadas nesta semana. O calendário começa na terça-feira, 13, com o levantamento BTG/Nexus, segue na quarta-feira, 14, com a Quaest e termina na quinta-feira, 15, quando estão previstas as publicações de Datafolha e AtlasIntel.
As pesquisas vão apresentar novos retratos da corrida presidencial antes da votação decisiva, marcada para 25 de outubro. Além das intenções de voto, os questionários de Quaest, Datafolha e AtlasIntel incluem perguntas sobre rejeição, possibilidade de mudança de candidato e avaliação do governo federal.
Os levantamentos também vão investigar como os eleitores recebem propostas dos presidenciáveis e percebem temas como segurança pública, economia e mudanças nas regras do Supremo Tribunal Federal (STF). Cada instituto, porém, terá seu próprio conjunto de perguntas e período de coleta.
Qual pesquisa será divulgada primeiro?
O BTG/Nexus deve apresentar na terça-feira, 13, sua primeira pesquisa de intenção de voto para presidente no segundo turno. Contratado pelo BTG Pactual, o levantamento prevê entrevistas por telefone entre sábado, 10, e esta segunda-feira, 12.
Na sequência, a Quaest tem divulgação prevista para quarta-feira, 14. O trabalho de campo começou no sábado, 10, e termina na terça-feira, 13, com entrevistas em todo o país.
Datafolha e AtlasIntel estão previstos para quinta-feira, 15. O Datafolha realizará sua coleta entre terça e quinta-feira, enquanto a AtlasIntel começou as entrevistas em 9 de outubro e deve encerrá-las na quarta-feira, 14.
O que a Quaest vai investigar sobre a escolha dos eleitores?
A Quaest vai medir a intenção de voto no confronto entre Lula e Flávio, com alternativas que permitem declarar voto branco ou nulo, indecisão ou intenção de não comparecer às urnas.
O instituto também perguntará se a escolha é definitiva ou se ainda pode mudar até a votação. Outro indicador será o potencial de voto dos candidatos, identificando quantos eleitores admitem votar em cada um e quantos descartam essa possibilidade.
O questionário inclui a avaliação do governo Lula e a percepção sobre os rumos do país. Os entrevistados serão consultados sobre se o presidente merece mais quatro anos no cargo e se Flávio merece um mandato presidencial.
Também serão investigados os receios em relação à continuidade do atual governo ou ao retorno da família Bolsonaro ao poder. Entre as propostas submetidas à avaliação estão mudanças na jornada de trabalho, alterações nas regras do STF, anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro e medidas de segurança pública.
Como o Datafolha vai medir a firmeza do voto?
O Datafolha prevê perguntas de intenção de voto espontânea, em que os nomes não são apresentados, e estimulada, com as opções do segundo turno.
O instituto também perguntará por que o entrevistado escolheu seu candidato: se o considera o melhor para ocupar a Presidência ou se sua principal motivação é derrotar o adversário. Outra questão investigará quem o eleitor acredita que vencerá, independentemente de sua preferência pessoal.
A firmeza da escolha será medida por perguntas sobre a possibilidade de mudança de voto e a disposição de votar em cada presidenciável. Os entrevistados poderão dizer se votariam com certeza, talvez votassem ou não votariam de jeito nenhum em Lula e Flávio.
O levantamento ainda perguntará se os eleitores pretendem comparecer ao segundo turno. Entre aqueles que não pretendem votar ou ainda não decidiram, serão investigados os motivos.
Quais temas políticos estarão no questionário do Datafolha?
Além da avaliação do governo e dos principais problemas do país, o Datafolha consultará os eleitores sobre propostas como a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, a criação de mandato fixo para ministros do STF e a exigência de decisões colegiadas em assuntos importantes do tribunal.
O questionário também aborda a redução do foro privilegiado e diferentes modelos de mandato para presidentes e governadores, com ou sem reeleição.
Outras perguntas investigarão a percepção sobre a democracia brasileira e a polarização política, incluindo a capacidade de pessoas com opiniões distintas dialogarem e se respeitarem.
O que a AtlasIntel vai perguntar sobre Lula e Flávio?
A AtlasIntel medirá intenção de voto, rejeição e grau de definição da escolha. O instituto também perguntará em qual dos candidatos os entrevistados confiam mais para lidar com áreas como economia e inflação, saúde, educação, segurança, combate à corrupção e geração de empregos.
A pesquisa investigará qual resultado da eleição causa mais preocupação: a reeleição de Lula, a vitória de Flávio, ambos igualmente ou nenhum dos dois.
O questionário inclui ainda a avaliação de governantes, a imagem de lideranças políticas e a percepção sobre a economia, o mercado de trabalho e as finanças familiares. Os entrevistados serão consultados sobre suas expectativas para os seis meses seguintes e sobre decisões e programas do governo Lula.
Um bloco específico abordará a crise envolvendo ministros do STF e o caso Banco Master. As perguntas investigarão qual candidatura os eleitores consideram mais prejudicada pela crise e quais grupos políticos associam ao caso.
Como serão feitas as quatro pesquisas?
O BTG/Nexus prevê 2.000 entrevistas por telefone entre 10 e 12 de outubro. Contratado pelo BTG Pactual, o levantamento terá margem de erro de dois pontos percentuais e divulgação prevista para terça-feira, 13.
A Quaest realizará 2.154 entrevistas presenciais e domiciliares com eleitores de 16 anos ou mais, entre 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos, com confiança de 95%. Contratada pela Editora Globo e pela Globo Comunicação e Participações, a pesquisa tem registro BR-08729/2026 no TSE e divulgação prevista para quarta-feira, 14.
O Datafolha prevê 2.520 entrevistas entre 13 e 15 de outubro. Contratado pela Folha de S.Paulo, o levantamento informa margem de erro máxima de dois pontos e confiança de 95%. O registro é BR-00466/2026, com divulgação prevista para quinta-feira, 15.
A AtlasIntel prevê 5.000 entrevistas entre 9 e 14 de outubro. A margem de erro informada é de um ponto percentual, com confiança estimada de 95%. Registrada sob o número BR-01093/2026, a pesquisa tem divulgação prevista para quinta-feira, 15.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.