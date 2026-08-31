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Política

As propostas sugeridas pelo setor de telecomunicações aos presidenciáveis

Grupo propõe desoneração de smartphones 5G e mudanças em fundos setoriais

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 13h41
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ton Molina/GettyImages | Saulo Cruz/Agência Senado)
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As campanhas dos presidenciáveis receberam do setor de telecomunicações um pacote de medidas que poderiam ser aplicadas caso cheguem ao comando do Palácio do Planalto, entre elas, a redução da carga tributária sobre smartphones 5G de entrada, aparelhos de até 2 mil reais.

As iniciativas foram apresentadas pela Conexis Brasil Digital, que reúne as principais empresas de telecomunicações do país.

A carta prevê mudanças na aplicação dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações e a extinção de encargos considerados sem contrapartida direta para o setor.

De acordo com a Conexis, a redução de impostos sobre esses dispositivos ampliaria o acesso à tecnologia e ajudaria a combater o mercado ilegal.

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“Não basta expandir as redes se a população não consegue comprar os aparelhos para acessá-las”, afirma Marcos Ferrari, presidente da Conexis.

Em relação ao fundo, a instituição sugere impedir o contingenciamento dos recursos e destinar pelo menos 50% das receitas, na modalidade Fust Direto, a projetos de conexão de escolas, postos de saúde e regiões ainda não atendidas. Criado para financiar iniciativas de ampliação do acesso aos serviços de telecomunicações, o fundo, na avaliação da Conexis, deve ter os recursos direcionados de forma mais efetiva para ampliar a conectividade.

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O setor defende a extinção da Condecine-Teles, contribuição cobrada de determinados serviços de telecomunicações que podem distribuir conteúdo audiovisual, e da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, destinada ao financiamento da radiodifusão pública. De acordo com a Conexis, esses encargos não têm contrapartida direta para o setor.

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