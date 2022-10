As projeções de Mourão sobre domingo e o risco de contestação do resultado

Em meio à escalada do discurso de que o resultado das eleições de domingo poderia ensejar um “terceiro turno”, com a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) questionando a higidez das urnas eletrônicas ou alegando prejuízo pela suposta falta de exibição de inserções de rádio, o vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão disse a VEJA que “nas eleições do Brasil, no dia 30 de outubro será dado o resultado e morreu o assunto”. “O processo eleitoral deste primeiro turno não teve problema nenhum”, resumiu.

Embora, ao longo do esgarçamento das relações entre o Executivo e o Poder Judiciário, bolsonaristas tenham alardeado que o artigo 142 da Constituição Federal, que detalha funções das Forças Armadas, poderia permitir a atuação do Exército como árbitro contra eventuais abusos do Supremo Tribunal Federal (STF) e, mais recentemente, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Mourão afirma que não há previsão legal para que militares intervenham na harmonia entre os poderes. “Não tem nada que invocar o 142”, diz.

O artigo 142 estabelece que “as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem”.

Ainda que seja crítico do que considera um intervencionismo desmedido do STF no governo Bolsonaro, potencializado com a decisão do Supremo, do início de 2020, de impedir que o delegado Alexandre Ramagem assumisse a diretoria-geral da Polícia Federal, o vice-presidente afirma que não há espaço para sublevações, como a que ocorreu em 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores do então presidente Donald Trump invadiram o Congresso americano na tentativa de impedir a posse do democrata Joe Biden, eleito com a conquista de 306 colégios eleitorais contra 232 do republicano.