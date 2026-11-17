O Todos pela Educação já tem uma lista pronta de prioridades para entregar ao governo para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva considere implementar em seu quarto mandato.

A diretora de Relações Governamentais, Talita Nascimento, aponta a melhoria da aprendizagem e do desenvolvimento dos estudantes aliado à redução das desigualdades educacionais, principalmente no Ensino Médio, e a ampliação do investimento na formação inicial e continuada dos professores como alguns dos pontos que devem ser priorizados pela gestão petista.

“O Ensino Médio é a etapa mais preocupante da educação básica. Dados do Saeb, de 2025, apontam que, hoje, menos de 1 em cada 10 alunos conclui o Ensino Médio sabendo o adequado. Temos 31,2% dos estudantes abaixo do básico em Língua Portuguesa e 58,6% em Matemática, confirmando um cenário bastante crítico e que precisa ser superado. E para reverter esse quadro é preciso fazer com que a recomposição das aprendizagens seja uma estratégia permanente e transversal da política pedagógica das escolas, oferecendo novas oportunidades para que os estudantes desenvolvam aprendizagens essenciais e avancem; e também valorizar quem está no centro da aprendizagem: os professores”, avalia Talita.

“Para isso, é preciso que se invista em formação inicial, com foco na prática, para garantir que eles cheguem bem preparados na sala de aula e em formação continuada como uma política estruturada de desenvolvimento profissional, que vise aprimorar permanentemente suas habilidades e a prática docente”, completa.

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Além disso, a diretora da entidade afirma que a expansão da educação em tempo integral é uma das apostas que o governo Lula deve se debruçar a partir de janeiro. “Nós queremos que o Brasil garanta uma educação de excelência e não tenha nenhum estudante com aprendizagem abaixo do básico, reforçando, inclusive, uma das metas do PNE. Nesse sentido, a Educação Integral em Tempo Integral é uma estratégia fundamental para elevar a qualidade da Educação Básica, ao ampliar e reorganizar tempos, espaços e experiências educativas, visando aprofundar as aprendizagens e o desenvolvimento integral dos estudantes. O governo federal pode complementar estados e municípios tanto tecnicamente quanto financeiramente para que esse avanço se concretize”.