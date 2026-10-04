As principais pesquisas erraram em 2022 sobre Lula x Bolsonaro? Relembre números dos últimos levantamentos

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Política

As principais pesquisas erraram em 2022 sobre Lula x Bolsonaro? Relembre números dos últimos levantamentos

Datafolha, Quaest, CNT/MDA e AtlasIntel divulgaram os números finais às vésperas da eleição

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 17h46 | Atualizado em 4 out 2026, 17h47
Lula x Bolsoanro
Lula e Bolsonaro (Ricardo Stuckert/PR - Dado Galdieri/Bloomberg/Reprodução)
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As principais pesquisas erraram em 2022 sobre Lula x Bolsonaro? Relembre números dos últimos levantamentos Priorize VEJA no Google

As últimas pesquisas divulgadas antes do primeiro turno da eleição presidencial de 2022 tinham um ponto em comum: todas mostravam Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente de Jair Bolsonaro (PL). A ordem dos dois principais candidatos se confirmou nas urnas. O tamanho da distância entre eles, porém, foi menor do que o indicado por Datafolha, Quaest, CNT/MDA e AtlasIntel.

Com 100% das seções totalizadas, Lula recebeu 48,43% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro terminou com 43,20%. A diferença efetiva foi de 5,23 pontos percentuais. Nos quatro levantamentos analisados, a distância entre os dois aparecia acima desse patamar.

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Onde esteve a principal diferença entre pesquisas e urnas?

O contraste se concentrou principalmente no desempenho de Bolsonaro. Nos quatro levantamentos, o então presidente terminou a eleição com percentual superior ao registrado pelas pesquisas. Já o resultado de Lula ficou dentro da margem de erro de Datafolha, Quaest e CNT/MDA. No levantamento da AtlasIntel, que tinha margem de apenas um ponto percentual, os percentuais dos dois candidatos ficaram fora dos intervalos indicados pela pesquisa.

Siga

Isso não significa que uma pesquisa eleitoral funcione como uma previsão do resultado. Os levantamentos medem a intenção de voto no período em que as entrevistas são realizadas e estão sujeitos, entre outros fatores, à margem de erro e às diferenças metodológicas. A comparação com as urnas, no entanto, mostra que as quatro sondagens finais superestimaram a distância que separaria Lula e Bolsonaro.

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Quanto o Datafolha indicava de vantagem para Lula?

O Datafolha divulgado em 1º de outubro, véspera da votação, mostrava Lula com 50% dos votos válidos e Bolsonaro com 36%. A vantagem era, portanto, de 14 pontos percentuais, quase nove pontos acima dos 5,23 pontos verificados nas urnas.

A margem de erro era de dois pontos percentuais. Com isso, Lula aparecia em um intervalo entre 48% e 52%, faixa que abrange os 48,43% obtidos no primeiro turno. Bolsonaro poderia variar de 34% a 38%, mas terminou com 43,20%, mais de cinco pontos acima do limite superior desse intervalo.

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O que mostrava a última Quaest?

A Quaest também divulgou sua rodada final no dia 1º de outubro. Nos votos válidos, Lula tinha 49% e Bolsonaro, 38%, uma diferença de 11 pontos percentuais. O resultado das urnas reduziu essa distância a menos da metade: 5,23 pontos.

Com margem de erro de dois pontos, o percentual de Lula poderia variar de 47% a 51% e, portanto, incluía o resultado efetivo do petista. Bolsonaro aparecia entre 36% e 40%, mas recebeu 43,20% dos votos válidos. A diferença entre o ponto estimado pela Quaest para o então presidente e a votação final foi de 5,2 pontos percentuais.

Como ficou a comparação com a CNT/MDA?

Na última pesquisa CNT/MDA, Lula aparecia com 48,3% dos votos válidos e Bolsonaro, com 39,7%. A distância era de 8,6 pontos percentuais, contra os 5,23 pontos registrados na apuração.

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O percentual atribuído a Lula ficou praticamente no mesmo patamar do resultado oficial, de 48,43%. Bolsonaro, por sua vez, recebeu 43,20%, 3,5 pontos acima dos 39,7% medidos pelo instituto. Com margem de erro de 2,2 pontos, o petista estava dentro do intervalo estimado pela pesquisa, enquanto o resultado do candidato do PL ficou acima dele.

E o que apontava a AtlasIntel?

A AtlasIntel registrou Lula com 50,3% dos votos válidos e Bolsonaro com 41,1% em seu levantamento da reta final. A distância entre os dois era de 9,2 pontos percentuais. 

A margem de erro do levantamento era de um ponto percentual. Isso colocava Lula entre 49,3% e 51,3% e Bolsonaro entre 40,1% e 42,1%. O resultado final deixou os dois fora desses intervalos. Entre os quatro levantamentos considerados, porém, a AtlasIntel registrava o maior percentual para Bolsonaro na véspera da votação.

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Afinal, as pesquisas erraram?

O resultado depende do que se considera como parâmetro. Os quatro levantamentos identificaram corretamente Lula na primeira colocação e Bolsonaro na segunda. Também registraram percentuais para Lula relativamente próximos aos 48,43% obtidos pelo petista, especialmente no Datafolha, Quaest e CNT/MDA, em que o resultado ficou dentro das respectivas margens de erro.

A principal divergência apareceu na votação de Bolsonaro. O candidato do PL terminou com 43,20%, acima das estimativas centrais e também dos limites das margens de erro dos quatro levantamentos. Como consequência, todas as pesquisas mostraram uma distância entre Lula e Bolsonaro maior do que os 5,23 pontos percentuais que efetivamente separaram os dois candidatos no primeiro turno.

Como foram feitas as pesquisas?

O Datafolha ouviu 12.800 eleitores presencialmente em 310 municípios entre 30 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro era de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%, e o registro no TSE era BR-00245/2022.

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A Quaest entrevistou presencialmente 3.600 eleitores entre 30 de setembro e 1º de outubro, em 239 municípios. A margem de erro era de dois pontos, com nível de confiança de 95%, e o levantamento foi registrado sob o número BR-02444/2022.

A CNT/MDA ouviu 2.002 pessoas presencialmente entre 28 e 30 de setembro. A margem de erro era de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%, e o registro era BR-02944/2022.

A AtlasIntel entrevistou 4.500 eleitores entre 28 e 30 de setembro. O levantamento tinha margem de erro de um ponto percentual, nível de confiança de 95% e registro BR-07338/2022.

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