As principais dificuldades à implementação do juiz das garantias

A criação da figura do juiz das garantias na Justiça brasileira, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no final de dezembro, tem até o próximo dia 23 de janeiro para ser implementada nos tribunais do país. Enxertada pelo Congresso no pacote anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, a despeito da vontade dele, a medida inclui nos processos um juiz que se encarrega da condução do inquérito até a decisão sobre denúncia do Ministério Público. Depois, um juiz de instrução assume a ação e se responsabiliza por ela até a sentença.

Embora autoridades como o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, não vejam dificuldades para a implementação da medida, apesar do tempo curto, algumas entidades ligadas à magistratura, sobretudo a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), preveem problemas no processo.

O maior empecilho apontado é o número insuficiente de juízes e o principal efeito, a criação de despesas com as quais os judiciários estaduais e o federal não poderiam arcar. Diante das dificuldades, a Procuradoria-Geral da República opinou que o prazo para implementação do juiz das garantias “não é suficiente para implementação das modificações relacionadas ao juiz de garantias, assim, é importante que o CNJ oriente os Tribunais a estabelecerem cronogramas de implantação durante o ano de 2020”.

Veja abaixo os principais problemas ao juiz das garantias:

Publicidade

Número insuficiente de juízes

Segundo levantamento do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem um déficit de 20% nos postos de juiz, o equivalente a 4.400 vagas, enquanto 19% das comarcas estaduais e 20% das subseções da Justiça federal possuem apenas um magistrado. A necessidade da atuação de dois juízes desde o inquérito até a conclusão do processo implicaria, conforme a AMB, a contratação de pelo menos mais de 2.000 novos magistrados estaduais e federais, a um custo estimado pela associação em 1,1 bilhão de reais por ano.

Publicidade

Rodízio de juízes

Para os casos em que houver apenas um juiz em uma comarca estadual ou subseção federal, a lei sancionada por Bolsonaro prevê “rodízio” de magistrados, isto é, o juiz de outra jurisdição atua como juiz das garantias em processos sob a jurisdição do colega, e vice-versa. Custos extras com deslocamento e diárias dos magistrados, sobretudo em estados com grandes distâncias entre comarcas, são apontados como dificuldade nestes casos. Ao criticar o rodízio, o ministro Sergio Moro escreveu que, para ele, “é um mistério o que esse ‘rodízio’ significa. Tenho dúvidas se alguém sabe a resposta”.

Publicidade

Processos não digitalizados

Ainda sobre o rodízio de juízes, a Associação de Magistrados Brasileiros cita processos que ainda não tenham sido digitalizados, isto é, tramitem só em papel, como outro problema. A associação aponta que o transporte das ações gerará gastos “com os quais muitos tribunais não podem arcar”.

Em memorando ao CNJ, a PGR afirma que “parece aconselhável, portanto, que os tribunais estabeleçam um cronograma de implantação de juiz de garantias concomitante com a existência de 100 % de processos judiciais e inquéritos policiais em formato eletrônico”.

Publicidade

Audiências de custódia

A insuficiência de juízes também se torna um problema à implementação do juiz das garantias, conforme a AMB, à medida que as audiências de custódia, nas quais presos são levados ao magistrado para decidir pela continuidade ou não da detenção, só podem ser realizadas presencialmente. Segundo a associação, sem a possibilidade de audiências por videoconferência, a condução de pessoas presas a um juiz de garantias em outra comarca também geraria despesas extras, a exemplo da escolta.

Publicidade

Para a PGR, “para a efetiva implementação do juiz de garantias é importante que todos os atos dos tribunais prevejam o uso de videoconferência em todas as audiências, inclusive, as de custódia”.

Publicidade

Processos com ritos próprios

A existência de processos com ritos próprios, diferentes dos comuns, como os oriundos da Lei Maria da Penha, os abertos em juizados criminais ou os do Tribunal do Júri, também é citada como limitante à implementação do juiz de garantias. No caso da lei criada para punir violência contra a mulher, por exemplo, os magistrados das varas especiais, impedidos de atuar na fase do inquérito, não poderiam decretar medidas de urgência para proteger vítimas. A AMB e a PGR pedem que o juiz das garantias não atuem processos como estes.