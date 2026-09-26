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Política

As primeiras pesquisas sobre a disputa Lula x Flávio após a proibição das bets

Coleta de entrevistas de dois levantamentos sobre a corrida presidencial aconteceu depois do anúncio do governo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 17h52 | Atualizado em 26 set 2026, 17h53
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Ton Molina/Agência Senado/Divulgação)
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As primeiras pesquisas sobre a disputa Lula x Flávio após a proibição das bets Priorizar nos meus resultados Google

Duas das principais pesquisas presidenciais da reta final da eleição serão divulgadas na próxima segunda-feira, 28, já sob o impacto do anúncio feito por Luiz Inácio Lula da Silva na sexta-feira 25, de que as bets serão proibidas no Brasil. Os levantamentos da BTG/Nexus e da Quaest terão trabalho de campo realizado depois da confirmação da medida, permitindo que parte das entrevistas já registre a reação dos eleitores ao anúncio.

A proibição foi anunciada por Lula na sexta-feira e prevê que os sites e aplicativos de apostas sejam retirados do ar a partir de 6 de outubro, dois dias depois do primeiro turno. A decisão foi apresentada pelo governo como uma medida de proteção às famílias e à economia popular. A campanha de Lula também espera que a proibição tenha impacto eleitoral.

Quando as duas pesquisas irão às ruas?

A BTG/Nexus fará as entrevistas entre os dias 25 e 27 de setembro, justamente a partir da sexta-feira em que Lula anunciou a proibição das bets. Serão 2.000 eleitores entrevistados por telefone, com margem de erro estimada em dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-07557/2026 e será divulgada na segunda-feira, 28.

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A Quaest também realizará seu levantamento em um intervalo que contempla o anúncio. O instituto ouvirá 2.004 eleitores entre 24 e 27 de setembro, em entrevistas presenciais e domiciliares. A margem de erro máxima prevista é de aproximadamente dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado sob o número BR-06520/2026.

O que está em jogo nos levantamentos?

As duas pesquisas chegam depois de uma sequência de levantamentos que apontou uma disputa apertada entre Lula e Flávio. Na última Quaest, divulgada em 21 de setembro, Lula tinha 37% no primeiro turno e Flávio, 33%. No segundo turno, o senador aparecia numericamente à frente, com 42%, contra 41% do presidente.

Na rodada anterior da BTG/Nexus, Lula aparecia com 40% no primeiro turno, contra 37% de Flávio. No segundo turno, a diferença era ainda menor: 46% para Lula e 45% para o senador.

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É nesse cenário de equilíbrio que entra o novo tema incorporado à reta final da campanha. As próximas pesquisas poderão registrar se a proibição das bets terá algum impacto na corrida, em um momento em que a disputa presidencial se encontra próxima do primeiro turno.

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O que a BTG/Nexus vai perguntar sobre a reta final?

A pesquisa da BTG/Nexus vai além dos cenários tradicionais de primeiro e segundo turnos. O instituto perguntará se o voto já está definido ou ainda pode mudar, qual é a chance efetiva de mudança para quem admite essa possibilidade e quando os eleitores que já decidiram o voto fizeram sua escolha.

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O questionário também vai investigar os fatores que mais pesaram na decisão dos eleitores, entre eles economia, situação financeira pessoal, segurança pública, corrupção, saúde, educação e rejeição a outro candidato. A pesquisa voltará ainda a medir rejeição e potencial de voto de Lula, Flávio, Renan Santos, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Augusto Cury.

E o que a Quaest vai medir sobre as bets?

A Quaest incluiu explicitamente as apostas on-line entre as medidas recentes do governo que serão apresentadas aos entrevistados. O questionário perguntará se o eleitor já conhecia as medidas de restrição às apostas, especialmente aos cassinos digitais e ao chamado jogo do tigrinho, e se as aprova ou desaprova.

O levantamento também vai testar o conhecimento sobre outras iniciativas anunciadas pelo governo, como o reajuste do Bolsa Família e a oferta gratuita de canetas de emagrecimento para pessoas com obesidade em acompanhamento médico. A pesquisa distinguirá quem já conhecia as propostas daqueles que tomarem conhecimento delas durante a entrevista.

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O que mais as sondagens vão analisar?

Além da intenção de voto, os dois levantamentos vão procurar medir o grau de consolidação da disputa a seis dias do primeiro turno. A Quaest perguntará se a escolha é definitiva, além de medir rejeição, potencial de voto, expectativa de vitória e avaliação do governo Lula.

A BTG/Nexus também investigará a firmeza do voto, as segundas opções e a expectativa sobre quem vencerá a eleição. Na pesquisa anterior, 84% dos eleitores diziam não pretender mudar de candidato, enquanto 15% admitiam essa possibilidade.

As duas pesquisas, portanto, chegarão à mesma segunda-feira com uma característica em comum: serão os primeiros grandes levantamentos nacionais a medir a disputa presidencial depois de Lula confirmar a proibição das bets.

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VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

 

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