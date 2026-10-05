As primeiras pesquisas sobre a batalha do segundo turno entre Lula e Flávio

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A corrida presidencial entra em nova etapa com o segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. As primeiras pesquisas já têm data para chegar ao eleitor, com Datafolha, AtlasIntel e Ipespe divulgando levantamentos a partir de 8 de outubro, buscando refinar as previsões após o desempenho do primeiro turno.

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A corrida presidencial entra nesta segunda-feira, 5, em uma nova etapa. Depois de um primeiro turno marcado por uma disputa acirrada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), os dois candidatos voltam a se enfrentar agora no segundo turno, cuja votação ocorrerá no dia 25 de outubro. E as primeiras pesquisas sobre o novo cenário já têm data para chegar ao eleitor.

O Datafolha será um dos primeiros institutos a divulgar um levantamento específico para o segundo turno. A pesquisa está prevista para ser publicada na quinta-feira, 8, quatro dias depois da votação de primeiro turno. O levantamento terá 2. 520 entrevistas presenciais, realizadas em todo o país, e margem de erro máxima de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

De acordo com o registro feito na Justiça Eleitoral, a coleta do Datafolha está prevista para ocorrer entre 6 e 8 de outubro. A pesquisa foi contratada pela Empresa Folha da Manhã, responsável pelo jornal Folha de S. Paulo, e pela Globo Comunicação e Participações. O levantamento tem custo declarado de 384. 552 reais.

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A amostra será distribuída pelas cinco regiões brasileiras e considerará, entre outros critérios, sexo, faixa etária, escolaridade e nível econômico. A metodologia prevê entrevistas em pontos de fluxo populacional, com seleção dos municípios proporcionalmente ao tamanho de cada localidade.

Na sequência, está prevista a divulgação de pesquisas de outros dois institutos. O AtlasIntel tem levantamento registrado para divulgação em 9 de outubro, sexta-feira. A pesquisa prevê 5. 000 entrevistas, realizadas por meio de questionário estruturado na internet, com pós-estratificação da amostra. A margem de erro estimada é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%.

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O Ipespe deve divulgar seu próximo levantamento no sábado, 10. Serão 1. 500 entrevistas telefônicas, com margem de erro estimada em 2,6 pontos percentuais e nível de confiança de 95,45%.

O desempenho dos institutos no primeiro turno

A expectativa pelas primeiras pesquisas de segundo turno cresceu depois de os principais institutos terem errado as suas previsões na primeira rodada de votação — leia reportagem aqui. No sábado, 3, véspera do pleito, todos eles deram Lula à frente de Flávio, mas o que saiu das urnas foi o contrário.

No Datafolha, Lula aparecia com 45% das intenções de voto, enquanto Flávio tinha 42%.

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Na Quaest, o petista tinha 46% das intenções de voto, enquanto o senador do PL tinha 45%.

Já na AtlasIntel, o resultado foi o inverso do apurado nas urnas, com o presidente pontuando 47%, e o candidato do PL, 44,1%.

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Todas as situações eram de empate técnico dentro da margem de erro. O resultado oficial, porém, terminou com Flávio Bolsonaro em primeiro lugar, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula. O candidato do PL recebeu 56. 104. 503 votos, enquanto o petista teve 53. 879. 538.

Calendário das próximas pesquisas

A programação já registrada para os próximos dias é:

8 de outubro — Datafolha: 2.520 entrevistas; margem de erro de 2 pontos percentuais.

9 de outubro — AtlasIntel: 5.000 entrevistas; margem de erro de 1 ponto percentual.

10 de outubro — Ipespe: 1.500 entrevistas; margem de erro de 2,6 pontos percentuais.