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Política

As primeiras pesquisas Quaest sobre a disputa Flávio x Lula no segundo turno

Levantamentos vão medir a disputa presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro em dois estados

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 09h00 | Atualizado em 7 out 2026, 14h16
Lula, de camisa vermelha, fala ao microfone à esquerda; à direita, Flávio Bolsonaro, de camisa verde e amarela, sorri segurando um microfone
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação/.)
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As primeiras pesquisas Quaest sobre a disputa Flávio x Lula no segundo turno Priorize VEJA no Google

A Quaest registrou duas novas pesquisas para medir a disputa de segundo turno entre o presidente Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Os levantamentos terão trabalho de campo entre sexta, 8, e 11 de outubro e estão previstos para ser divulgados na segunda-feira, dia 12.

Os questionários registrados mostram que a intenção de voto na corrida presidencial será o principal eixo das sondagens. Nos dois locais, os entrevistados serão questionados sobre o voto espontâneo e, depois, sobre um cenário estimulado em que terão de escolher entre Lula e Flávio Bolsonaro, além das opções branco ou nulo, abstenção e indecisão.

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O que a Quaest quer medir no segundo turno?

Além da intenção de voto, a Quaest vai investigar o grau de consolidação das escolhas feitas pelos eleitores. Quem declarar voto em um dos candidatos será perguntado se a decisão é definitiva ou se ainda pode mudar até a eleição.

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Os levantamentos também vão perguntar em quem o entrevistado votou no primeiro turno. A lista apresentada inclui os treze nomes que constam do questionário registrado, entre eles Lula e Flávio Bolsonaro.

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Outro indicador previsto é a expectativa sobre o resultado da eleição. Independentemente da própria escolha, os entrevistados terão de responder quem acreditam que vencerá a disputa presidencial: Lula ou Flávio Bolsonaro.

Como as pesquisas vão medir a reação do eleitor ao confronto?

Os dois questionários também incluem uma pergunta sobre o sentimento provocado pela disputa. A Quaest perguntará aos eleitores o que provoca mais medo: a volta da família Bolsonaro ao poder ou mais um mandato de Lula.

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Entre as respostas previstas também estão a possibilidade de o eleitor dizer que teme os dois cenários ou que não teme nenhum deles.

No Distrito Federal, o questionário ainda prevê perguntas sobre o interesse nas eleições e sobre a identificação política dos entrevistados, com opções que incluem lulistas, eleitores mais próximos da esquerda, independentes, eleitores mais próximos da direita e bolsonaristas.

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Quantos eleitores serão ouvidos no Rio e no Distrito Federal?

No Distrito Federal, a Quaest pretende entrevistar 1.104 eleitores de 16 anos ou mais. A pesquisa foi registrada sob o número BR-06799/2026. As entrevistas serão presenciais e domiciliares, com margem de erro máxima de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.

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No Rio de Janeiro, serão ouvidos 1.302 eleitores, também com 16 anos ou mais. O levantamento está registrado sob o número BR-02875/2026 e terá margem de erro máxima de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

As duas pesquisas foram contratadas pela Globo Comunicação e Participações e serão realizadas pela Quaest entre 8 e 11 de outubro. A divulgação está prevista para 12 de outubro.

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