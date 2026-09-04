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Política

As primeiras pesquisas presidenciais após o escândalo envolvendo Moraes e Vorcaro

Quatro dos principais institutos que fazem levantamentos sobre as eleições nacionais vão divulgar novas fotografias na próxima semana

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 13h28 | Atualizado em 4 set 2026, 13h48
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Waldemir Barreto/Agência Senado/Divulgação)
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As primeiras pesquisas presidenciais após o escândalo envolvendo Moraes e Vorcaro Priorizar nos meus resultados Google

Após ter estourado o escândalo que envolve o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ao banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, quatro grandes institutos de pesquisa já se preparam para fazer e divulgar novos levantamentos sobre a disputa presidencial de 2026, conseguindo medir se o caso terá impacto ou não nas candidaturas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que polarizam a corrida ao Palácio do Planalto.

Quase todos os dias da próxima semana terão pesquisas presidenciais sendo divulgadas. A primeira delas será um levantamento da Quaest, na segunda-feira, 7, que deve ser divulgado em primeira mão pelo grupo Globo.

Em seguida, na terça-feira, 8, será a vez da Nexus divulgar a sua pesquisas, cujas entrevistas começaram a ser feitas nesta sexta-feira, 4.

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A quarta-feira, 9, até o momento, não tem nenhuma divulgação deste tipo agendada. Mas, na quinta, 10, a AtlasIntel publicará o seu mais novo recorte de momento da disputa presidencial.

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Por fim, na sexta-feira, 11, será a vez do instituto Datafolha divulgar seus novos números, apontando se o caso Moraes-Vorcaro teve ou não impacto sobre eles.

Cronograma de pesquisas

  • Quaest na segunda-feira, 7
  • Nexus na terça-feira, 8
  • AtlasIntel na quinta-feira, 10
  • Datafolha na sexta-feira, 11

Pesquisas mais recentes

Nos últimos levantamentos desses quatro institutos, eles detectaram uma redução da distância de Lula (que lidera quase todos os cenários) para Flávio e também um crescimento expressivo do escritor Augusto Cury (Avante) após as primeiras sabatinas e o primeiro debate presidencial.

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Os novos levantamentos deverão mostrar não só o impacto do caso Moraes-Vorcaro, mas apontar ainda se os últimos movimento se sustentam ou se foram apenas um reflexo passageiro dos acontecimentos mais recentes.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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O caso Moraes-Vorcaro

O envolvimento de Moraes com Vorcaro veio à tona na última terça-feira, 1º, após o ministro André Mendonça, também do STF, derrubar o sigilo sobre documentos da Polícia Federal que apontaram diversos indícios nesse sentido.

Entre outros pontos, o material aponta para uma possível interferência de Moraes no contrato milionário que Vorcaro fechou com a mulher dele, a advogada Viviane Barsi de Moraes,  o que sugere que o magistrado poderia estar irregularmente envolvido com o banqueiro.

O caso levou Mendonça a pedir a investigação de Moraes e, na sequência, ao próprio Moraes tentar incluir Mendonça no inquérito das fake news, também como investigado. Nas redes sociais, bolsonaristas assumiram a posição de crítica a Moraes e defesa de Mendonça; já a esquerda tem sido mais cautelosa e, nos mais raros pronunciamentos, defendido que quaisquer pessoas que possam ter cometido irregularidades devem ser investigadas.

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