As primeiras pesquisas eleitorais sobre Flávio x Lula após o debate na Band
Levantamentos estão previstos entre terça e quinta-feira, na reta final do segundo turno
A disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) será retratada por seis novas pesquisas eleitorais previstas para divulgação entre terça-feira, 20, e quinta-feira, 22 de outubro. Os levantamentos serão conhecidos nos últimos dias antes do segundo turno da eleição presidencial, marcado para domingo, 25, e mostrarão como diferentes institutos medem as intenções de voto dos dois candidatos.
A nova rodada ocorre em um cenário de equilíbrio na corrida ao Palácio do Planalto. Nas pesquisas mais recentes da Genial/Quaest e do Datafolha, Flávio apareceu numericamente à frente de Lula, mas a diferença entre os dois permaneceu dentro da margem de erro, configurando empate técnico.
Os levantamentos previstos para os próximos três dias incluem pesquisas dos institutos Veritá, Real Time Big Data, Quaest, Palver, Gerp e Datafolha. A última delas será divulgada a três dias da votação.
Quais pesquisas serão divulgadas na terça-feira?
Duas pesquisas sobre a disputa presidencial estão previstas para terça-feira, 20 de outubro. Os institutos Veritá e Real Time Big Data apresentarão novos levantamentos de intenção de voto no segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro.
Os resultados permitirão observar se o equilíbrio identificado nas pesquisas mais recentes também aparece nas sondagens dos dois institutos.
Quais pesquisas estão previstas para quarta-feira?
A quarta-feira, 21 de outubro, terá três pesquisas programadas. A Genial/Quaest divulgará uma nova rodada de seu levantamento, enquanto Palver e Gerp também apresentarão números sobre a disputa presidencial.
A pesquisa Quaest terá como referência o levantamento anterior, no qual Flávio Bolsonaro apareceu com 46% das intenções de voto, contra 44% de Lula. A diferença de dois pontos percentuais manteve os candidatos tecnicamente empatados.
O que o Datafolha vai mostrar na quinta-feira?
A quinta-feira, 22 de outubro, será marcada pela divulgação de uma nova pesquisa Datafolha sobre a corrida ao Planalto. Será o terceiro levantamento do instituto desde o primeiro turno das eleições de 2026.
Na rodada anterior, Flávio Bolsonaro apareceu com 51% dos votos válidos, contra 49% de Lula, resultado que configurou empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.
Na primeira pesquisa do instituto sobre o segundo turno, divulgada no dia 8 de outubro, o senador registrava 52% dos votos válidos, ante 48% do presidente. A distância entre os dois candidatos passou, portanto, de quatro para dois pontos percentuais.
Além das intenções de voto, a nova pesquisa Datafolha vai medir a rejeição aos candidatos, o grau de convicção dos eleitores e a possibilidade de mudança de voto até o segundo turno. O levantamento também abordará a aprovação do governo Lula, as expectativas em relação à economia e as prioridades dos brasileiros para o próximo presidente.