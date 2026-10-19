As primeiras pesquisas eleitorais sobre Flávio x Lula após o debate na Band

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Seis novas pesquisas eleitorais sobre a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro serão divulgadas entre terça e quinta-feira, de 20 a 22 de outubro, às vésperas do segundo turno. Os levantamentos de Veritá, Real Time Big Data, Quaest, Palver, Gerp e Datafolha trarão as últimas intenções de voto, em um cenário de empate técnico. Entenda o que cada instituto vai mostrar.

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A disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) será retratada por seis novas pesquisas eleitorais previstas para divulgação entre terça-feira, 20, e quinta-feira, 22 de outubro. Os levantamentos serão conhecidos nos últimos dias antes do segundo turno da eleição presidencial, marcado para domingo, 25, e mostrarão como diferentes institutos medem as intenções de voto dos dois candidatos.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

A nova rodada ocorre em um cenário de equilíbrio na corrida ao Palácio do Planalto. Nas pesquisas mais recentes da Genial/Quaest e do Datafolha, Flávio apareceu numericamente à frente de Lula, mas a diferença entre os dois permaneceu dentro da margem de erro, configurando empate técnico.

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Os levantamentos previstos para os próximos três dias incluem pesquisas dos institutos Veritá, Real Time Big Data, Quaest, Palver, Gerp e Datafolha. A última delas será divulgada a três dias da votação.

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Quais pesquisas serão divulgadas na terça-feira?

Duas pesquisas sobre a disputa presidencial estão previstas para terça-feira, 20 de outubro. Os institutos Veritá e Real Time Big Data apresentarão novos levantamentos de intenção de voto no segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro.

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Os resultados permitirão observar se o equilíbrio identificado nas pesquisas mais recentes também aparece nas sondagens dos dois institutos.

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Quais pesquisas estão previstas para quarta-feira?

A quarta-feira, 21 de outubro, terá três pesquisas programadas. A Genial/Quaest divulgará uma nova rodada de seu levantamento, enquanto Palver e Gerp também apresentarão números sobre a disputa presidencial.

A pesquisa Quaest terá como referência o levantamento anterior, no qual Flávio Bolsonaro apareceu com 46% das intenções de voto, contra 44% de Lula. A diferença de dois pontos percentuais manteve os candidatos tecnicamente empatados.

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O que o Datafolha vai mostrar na quinta-feira?

A quinta-feira, 22 de outubro, será marcada pela divulgação de uma nova pesquisa Datafolha sobre a corrida ao Planalto. Será o terceiro levantamento do instituto desde o primeiro turno das eleições de 2026.

Na rodada anterior, Flávio Bolsonaro apareceu com 51% dos votos válidos, contra 49% de Lula, resultado que configurou empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Na primeira pesquisa do instituto sobre o segundo turno, divulgada no dia 8 de outubro, o senador registrava 52% dos votos válidos, ante 48% do presidente. A distância entre os dois candidatos passou, portanto, de quatro para dois pontos percentuais.

Além das intenções de voto, a nova pesquisa Datafolha vai medir a rejeição aos candidatos, o grau de convicção dos eleitores e a possibilidade de mudança de voto até o segundo turno. O levantamento também abordará a aprovação do governo Lula, as expectativas em relação à economia e as prioridades dos brasileiros para o próximo presidente.