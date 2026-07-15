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Política

As ‘presas’ preferenciais do PL na caçada por uma vice para Flávio Bolsonaro

Composição com federação formada por PP e União seria prioridade apesar de aceno de cúpula do PP e do União para a neutralidade na disputa nacional

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 16h30 | Atualizado em 15 jul 2026, 16h39
Homem de camisa amarela e jeans, com microfone na mão direita e punho esquerdo cerrado, discursa em palco iluminado. Ao fundo, telão exibe o rosto sorridente de outro homem. Uma multidão assiste, muitos filmando com celulares.
O senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Vittor Sales/Divulgação pré-campanha Flávio Bolsonaro/Divulgação)
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Apesar das dificuldades para conseguir uma companhia para a chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto, o PL já tem as presas preferenciais para a composição na corrida nacional.

Segundo fontes do partido, a federação formada por PP e União seria a dobradinha dos sonhos, mas há o entendimento de há muitos obstáculos para que isso se concretize, principalmente por uma resistência da cúpula das legendas, que tem demonstrado preferência pela neutralidade na disputa presidencial.

O plano B desejado seria alguém do Republicanos. Nos últimos dias, Marcos Pereira, presidente da sigla, também acenou para a independência na corrida ao Planalto. Neste caso, porém, fontes do PL acreditam haver espaço para demovê-lo da ideia.

Como terceira alternativa, eles veem uma eventual composição com o Podemos, partido de Renata Abreu, que poderia se interessar pela dobradinha para facilitar os caminhos para cumprir a meta de ampliar as bancadas da legenda no Congresso.

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