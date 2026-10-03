As pesquisas recentes que mais divergem sobre a distância entre Lula e Flávio Bolsonaro

As pesquisas recentes que mais divergem para a disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, no primeiro turno da eleição presidencial, apresentam uma diferença de até 5,1 pontos percentuais em seus resultados. Considerando os votos totais nos cenários estimulados, a diferença entre os dois candidatos varia de empate numérico a 5,1 p.p. de vantagem para o presidente Lula.

A maior vantagem para Lula aparece na pesquisa CNT/MDA, divulgada neste sábado, 3 de outubro. Lula registra 43,1% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 38%. A diferença, portanto, é de 5,1 pontos percentuais. O levantamento ouviu 2.007 eleitores entre 30 de setembro e 2 de outubro, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

Já a última pesquisa Meio/Ideia, divulgada em 30 de setembro, apresenta um cenário mais equilibrado. Lula tem 39,4%, ante 38,4% de Flávio Bolsonaro. A distância entre os dois é de apenas 1 ponto percentual. O instituto entrevistou 2.000 eleitores por telefone entre 25 e 28 de setembro, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

Contudo, é na pesquisa Palver que a disputa entre os dois principais candidatos a presidente é mais apertada. O levantamento registra empate numérico entre os dois candidatos. No resultado divulgado em 29 de setembro, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem com 44% cada no primeiro turno. A pesquisa foi realizada pela internet entre 24 e 27 de setembro, ouviu 5.000 pessoas e tem margem de erro de 2,4 pontos percentuais.

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A diferença entre os três levantamentos é significativa, mas vale aponta que envolve pesquisas realizadas com metodologias diferentes, o que deve ser levado em conta na leitura dos números.

Entre as três, a pesquisa da CNT/MDA é também a que teve o trabalho de campo mais próximo da data da eleição, com entrevistas realizadas até 2 de outubro. Meio/Ideia encerrou a coleta em 28 de setembro, e Palver, em 27 de setembro. Os dois últimos institutos, no entanto, devem divulgar novos levantamentos ainda neste sábado.