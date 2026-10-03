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Política

As pesquisas recentes que mais divergem sobre a distância entre Lula e Flávio Bolsonaro

Levantamentos divulgados na última semana mostram diferenças de até 5,1 pontos percentuais entre os dois principais candidatos no primeiro turno

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 12h18 | Atualizado em 3 out 2026, 12h23
Lula, de barba e cabelos brancos, em terno escuro e gravata, com expressão séria, à esquerda. À direita, homem de cabelo castanho, camisa branca, falando em microfone, com anel dourado no dedo
Lula e Flávio Bolsonaro (./AFP)
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As pesquisas recentes que mais divergem para a disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, no primeiro turno da eleição presidencial, apresentam uma diferença de até 5,1 pontos percentuais em seus resultados. Considerando os votos totais nos cenários estimulados, a diferença entre os dois candidatos varia de empate numérico a 5,1 p.p. de vantagem para o presidente Lula.

A maior vantagem para Lula aparece na pesquisa CNT/MDA, divulgada neste sábado, 3 de outubro. Lula registra 43,1% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 38%. A diferença, portanto, é de 5,1 pontos percentuais. O levantamento ouviu 2.007 eleitores entre 30 de setembro e 2 de outubro, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

Já a última pesquisa Meio/Ideia, divulgada em 30 de setembro, apresenta um cenário mais equilibrado. Lula tem 39,4%, ante 38,4% de Flávio Bolsonaro. A distância entre os dois é de apenas 1 ponto percentual. O instituto entrevistou 2.000 eleitores por telefone entre 25 e 28 de setembro, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

Contudo, é na pesquisa Palver que a disputa entre os dois principais candidatos a presidente é mais apertada. O levantamento registra empate numérico entre os dois candidatos. No resultado divulgado em 29 de setembro, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem com 44% cada no primeiro turno. A pesquisa foi realizada pela internet entre 24 e 27 de setembro, ouviu 5.000 pessoas e tem margem de erro de 2,4 pontos percentuais.

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A diferença entre os três levantamentos é significativa, mas vale aponta que envolve pesquisas realizadas com metodologias diferentes, o que deve ser levado em conta na leitura dos números.

Entre as três, a pesquisa da CNT/MDA é também a que teve o trabalho de campo mais próximo da data da eleição, com entrevistas realizadas até 2 de outubro. Meio/Ideia encerrou a coleta em 28 de setembro, e Palver, em 27 de setembro. Os dois últimos institutos, no entanto, devem divulgar novos levantamentos ainda neste sábado.

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