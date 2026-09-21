As pesquisas recentes em que Flávio aparece numericamente à frente de Lula no segundo turno

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Duas pesquisas recentes (Quaest e AtlasIntel) mostram Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula em um eventual segundo turno, mas dentro da margem de erro, caracterizando empate técnico. Outros levantamentos como BTG/Nexus e Datafolha indicam vantagem numérica para Lula, enquanto a CNT/MDA aponta uma diferença maior para o petista.

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Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em duas das cinco pesquisas mais recentes que testaram um eventual segundo turno entre os dois: Quaest e AtlasIntel. Em ambos os levantamentos, porém, a distância entre os candidatos está dentro da margem de erro, o que configura empate técnico.

A maior diferença favorável ao senador aparece na Quaest, em que Flávio registra 42% das intenções de voto, diante de 40% de Lula. No AtlasIntel, a distância é de apenas 0,4 ponto percentual: o candidato do PL tem 47,2%, contra 46,8% do petista.

Onde Flávio abre a maior vantagem numérica?

Na Quaest, Flávio aparece 2 pontos percentuais à frente de Lula no confronto de segundo turno. O senador marca 42%, enquanto o presidente registra 40%. Como a margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, os dois permanecem tecnicamente empatados.

A rodada também representa uma mudança no placar numérico em relação ao levantamento anterior do instituto. Antes, Lula e Flávio registravam 41% cada. Agora, Flávio passou a 42%, enquanto Lula aparece com 40%.

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O que mostra o AtlasIntel?

O AtlasIntel também coloca Flávio numericamente à frente, mas por uma distância menor. O senador registra 47,2% das intenções de voto, contra 46,8% de Lula. São 0,4 ponto percentual de diferença.

A margem de erro da pesquisa é de 1 ponto percentual, o que mantém o confronto em empate técnico. Na rodada anterior do instituto, Flávio já aparecia numericamente à frente, com 46,4%, diante de 46,2% de Lula. A diferença passou, portanto, de 0,2 para 0,4 ponto percentual entre os dois levantamentos.

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Como os resultados se encaixam nas demais pesquisas?

A fotografia muda nos outros três levantamentos recentes. Na pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 21, Lula aparece com 46% das intenções de voto em um eventual segundo turno, contra 45% de Flávio. A vantagem numérica de 1 ponto do presidente está dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Na rodada anterior, o placar era de 47% a 46%, também favorável numericamente a Lula.

O Datafolha apresenta uma diferença um pouco maior, mas ainda dentro da margem de erro: Lula tem 46%, diante de 44% de Flávio. Os mesmos percentuais haviam sido registrados na rodada anterior. Já a CNT/MDA é a única entre as cinco pesquisas consideradas em que a distância supera a margem de erro: o presidente registra 47,3%, contra 40% do senador, uma vantagem de 7,3 pontos percentuais.

Como foram feitas as pesquisas?

A rodada mais recente do BTG/Nexus ouviu 2.006 pessoas por telefone entre 18 e 20 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00485/2026.

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O Datafolha ouviu 2.002 eleitores entre 15 e 17 de setembro, com margem de erro de 2 pontos, nível de confiança de 95% e registro BR-04029/2026.

A AtlasIntel entrevistou 5.018 eleitores entre 11 e 16 de setembro. A margem de erro é de 1 ponto percentual, com nível de confiança de 95%, e o levantamento está registrado sob o número BR-06221/2026.

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A Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre 10 e 13 de setembro, com margem de erro de 2 pontos e nível de confiança de 95%. O registro é BR-03607/2026.

A CNT/MDA ouviu 2.002 eleitores entre 9 e 13 de setembro, tem margem de erro de 2,2 pontos e nível de confiança de 95%, sob o registro BR-06902/2026.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.