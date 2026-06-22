As pesquisas que vão medir o impacto de Jaques Wagner na campanha de Lula

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Novas pesquisas eleitorais trarão as primeiras impressões do eleitorado após a operação da PF contra Jaques Wagner (PT-BA). O líder do governo no Senado, aliado de Lula, é investigado por suspeita de envolvimento em fraudes do Banco Master, com bens apreendidos. Entenda o impacto.

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Uma nova rodada de pesquisas eleitorais para a Presidência da República dos principais institutos de pesquisa começa a ser publicada na próxima semana, já trazendo as primeiras impressões do eleitorado sobre as investigações que rondam o senador Jaques Wagner (PT-BA). Aliado de longa data do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o líder do governo no Senado foi alvo de uma operação da Polícia Federal na última quinta-feira, 18, que apura suspeitas de envolvimento com as fraudes do Banco Master.

Uma nova pesquisa BTG/Nexus deve ser publicada na próxima segunda-feira, 29. A AtlasIntel também deve trazer um novo levantamento durante a semana que vem. Já a próxima Genial/Quaest sairá na primeira quinzena de julho. O instituto Real Time Big Data, que vem publicando pesquisas nos estados, não informou quando irá a campo para a pesquisa nacional.

A última rodada do Datafolha foi publicada neste sábado, 20, mas os entrevistadores foram a campo entre os dias 17 e 19 e, portanto, não puderam captar todo o impacto dos acontecimentos envolvendo Wagner, que foi alvo de operação da PF no dia 18.

O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

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As suspeitas sobre Jaques Wagner

A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador na semana passada. De acordo com a investigação, ele teria recebido um apartamento estimado em 2,4 milhões de reais e um pagamento de 3,5 milhões de um ex-sócio de Daniel Vorcaro para agir em favor de iniciativas do interesse do Banco Master no Senado.

Durante a operação, os agentes encontraram e apreenderam 55.000 dólares e 33.000 euros no endereço do parlamentar em Brasília –montante equivalente a 478.000 reais, aproximadamente. Em entrevista, ele disse que o dinheiro tem origem lícita, de viagens e diárias pagas pelo Senado. Ele também enviou uma nota à imprensa, dizendo que, até o momento, não é formalmente acusado ou denunciado e que acompanha com tranquilidade o andamento das apurações.

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