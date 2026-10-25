Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PT - 13 Lula 51,78% 64.225.716 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,22% 59.810.820 VOTOS
Presidente
99,96%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
PSD - 55 Omar Aziz 61,41% 1.273.834 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,59% 800.308 VOTOS
GOVERNADOR - AM
99,99%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
NOVO ELEIÇÕES 2026

Mapa interativo: Siga a apuração em plataforma especial

acompanhar →
Política

As pesquisas eleitorais que mais se aproximaram do resultado do segundo turno entre Lula e Flávio

Nove levantamentos apontavam Flávio numericamente à frente, em empate técnico

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 21h36
Flávio Bolsonaro e Lula no debate da Band
Flávio Bolsonaro e Lula no debate da Band (Renato Pizzutto/Band/Divulgação)
Continua após publicidade
As pesquisas eleitorais que mais se aproximaram do resultado do segundo turno entre Lula e Flávio Priorize VEJA no Google

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 51,8% dos votos válidos, contra 48,2% de Flávio Bolsonaro (PL), com 99% das urnas apuradas, terminou com uma ordem diferente daquela apresentada pelas nove últimas pesquisas reunidas no consolidado de VEJA. Todos os levantamentos colocavam o senador numericamente à frente, embora apontassem empate técnico.

Entre as oito pesquisas que divulgaram estimativas de votos válidos na véspera ou no dia da eleição, a Futura foi a que mais se aproximou dos percentuais finais, seguida pela BTG/Nexus. A Gerp apresentou a maior distância em relação ao resultado das urnas.

A comparação considera a diferença, em pontos percentuais, entre o resultado de cada candidato na pesquisa e sua votação final. A Palver ficou fora desse cálculo porque divulgou apenas intenções de voto totais, incluindo respostas que não entram na apuração dos votos válidos.

Siga

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Qual pesquisa ficou mais perto do resultado?

A Futura apresentou Lula com 49,9% dos votos válidos e Flávio com 50,1%. Nas urnas, o presidente terminou com 51,8% e o senador, com 48,2%.

Continua após a publicidade

A diferença foi de 1,9 ponto percentual para cada candidato: Lula recebeu 1,9 ponto a mais que o indicado pelo levantamento, enquanto Flávio obteve 1,9 ponto a menos. Esses desvios ficaram dentro da margem de erro informada pela pesquisa, de 2,2 pontos percentuais.

Embora tenha sido o levantamento mais próximo dos percentuais finais, a Futura também colocou Flávio numericamente à frente. A pesquisa mostrava uma distância de apenas 0,2 ponto entre os adversários; a votação terminou com vantagem de 3,6 pontos para Lula.

Como ficaram BTG/Nexus e CNT/MDA?

A BTG/Nexus foi a segunda mais próxima do resultado entre as pesquisas comparadas. O levantamento apresentou Flávio com 50,5% dos votos válidos e Lula com 49,5%.

Continua após a publicidade

A distância em relação às urnas foi de 2,3 pontos percentuais para cada candidato, ligeiramente acima da margem de erro informada, de 2,2 pontos.

Na sequência aparece a CNT/MDA, que registrou Flávio com 50,7% e Lula com 49,3%. A diferença para o resultado final foi de 2,5 pontos por candidato. A margem de erro do levantamento também era de 2,2 pontos percentuais.

As duas pesquisas apontavam empate técnico, com vantagem numérica de um ponto para Flávio na BTG/Nexus e de 1,4 ponto na CNT/MDA.

Continua após a publicidade

Qual foi a distância da AtlasIntel?

A AtlasIntel apresentou Flávio com 50,8% dos votos válidos e Lula com 49,2%. O desvio em relação à votação final foi de 2,6 pontos percentuais para cada um.

Lula terminou 2,6 pontos acima do percentual indicado pelo instituto, enquanto Flávio ficou 2,6 pontos abaixo. A margem de erro informada era de um ponto percentual.

Em distância absoluta dos percentuais finais, a AtlasIntel ficou mais próxima que Datafolha, Quaest, PoderData e Gerp. Sua margem de erro, porém, era menor que a desses levantamentos — uma diferença relevante para a leitura dos resultados.

Continua após a publicidade

Como se saíram Datafolha, Quaest e PoderData?

Os três institutos divulgaram o mesmo placar nos votos válidos: 51% para Flávio e 49% para Lula. Por isso, tiveram a mesma distância em relação às urnas: 2,8 pontos percentuais para cada candidato.

O presidente recebeu 2,8 pontos a mais que o indicado pelas pesquisas, e o senador, 2,8 pontos a menos.

Datafolha e Quaest informavam margem de erro de dois pontos percentuais. No PoderData/Aya, divulgado na madrugada do domingo da eleição, a margem era de 1,6 ponto. Nos três casos, os desvios observados superaram as respectivas margens informadas.

Continua após a publicidade

Qual pesquisa ficou mais distante?

A Gerp apresentou a maior distância entre os levantamentos com estimativas de votos válidos. O instituto mostrou Flávio com 52% e Lula com 48%.

Comparado ao resultado final, o percentual de Lula ficou 3,8 pontos abaixo de sua votação, enquanto o de Flávio ficou 3,8 pontos acima. A margem de erro informada era de dois pontos percentuais.

O levantamento mostrava vantagem numérica de quatro pontos para o senador. Nas urnas, Lula venceu por 3,6 pontos.

Por que a Palver não entra na mesma comparação?

A Palver divulgou Flávio com 50% das intenções de voto e Lula com 49%, mas esses percentuais consideravam todos os entrevistados. Não foi apresentada uma estimativa de votos válidos no material reunido.

Como a apuração eleitoral exclui votos brancos e nulos, comparar diretamente esses números com os 51,8% e 48,2% das urnas misturaria bases distintas.

O empate técnico significava previsão de vitória de Flávio?

Não. Os nove levantamentos colocavam Flávio numericamente à frente, mas classificavam a disputa como empate técnico. Portanto, não apontavam uma liderança estatisticamente definida do senador.

Ainda assim, a comparação com a votação mostra uma direção comum nos oito resultados de votos válidos: todos apresentaram Lula abaixo de seu percentual final e Flávio acima. A Futura teve a menor distância absoluta e foi a única em que os percentuais finais dos dois candidatos ficaram dentro da margem de erro informada.

As pesquisas tinham metodologias e períodos de coleta diferentes e mediam intenções declaradas naquele momento. A comparação com as urnas permite avaliar a proximidade dos números, mas, isoladamente, não explica as causas dos desvios.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

 

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).