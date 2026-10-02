As pesquisas e o momento crítico da disputa entre Lula e Flávio na eleição presidencial

A reta final da eleição presidencial encontra Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro em uma disputa apertada e com diferenças importantes entre os maiores colégios eleitorais do país. Pesquisa Datafolha apresentada no VEJA em Foco, comandado por Raquel Novaes, mostrou cenários distintos em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Para o cientista político Leo Barreto, o momento é especialmente sensível porque uma parcela dos eleitores ainda está definindo o voto — e pode ter peso relevante no resultado. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Considerando os votos válidos, o levantamento apresentado no programa mostrou Flávio com 39% em São Paulo, ante 38% de Lula. Em uma simulação de segundo turno no estado, os números eram de 48% para Flávio e 45% para Lula. Em Minas Gerais, a situação se invertia: Lula aparecia com 42% no primeiro turno, contra 36% de Flávio, e marcava 48% a 44% em uma eventual segunda etapa. No Rio de Janeiro, Flávio registrava 45%, contra 38% de Lula, e chegava a 51% diante de 42% do petista no cenário de segundo turno.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Por que os últimos dias podem ser decisivos?

Ao analisar o cenário no VEJA em Foco, Barreto chamou atenção para as movimentações registradas pelas pesquisas durante a última semana de campanha. Na avaliação do cientista político, elas mostram que parte do eleitorado ainda estava consolidando sua escolha pouco antes da votação.

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“Esse é o momento em que os eleitores estão tomando posição, estão fazendo ali a sua colinha”, afirmou. Barreto citou, entre os exemplos, a movimentação de Lula em São Paulo nas pesquisas apresentadas durante a semana e argumentou que o comportamento é diferente daquele observado em fases anteriores da campanha, quando uma parcela maior do eleitorado ainda estava distante da disputa.

“Esse é um momento crítico do processo eleitoral”, resumiu. Para Barreto, é justamente nos últimos dias que eleitores pouco mobilizados ao longo da campanha passam a prestar mais atenção nas candidaturas e a decidir efetivamente em quem votar.

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Qual é o peso dos indecisos?

Na avaliação do cientista político, o grupo de eleitores ainda não plenamente alinhado a Lula ou Flávio pode ter importância desproporcional ao seu tamanho. Barreto estimou, durante o programa, que esse contingente poderia representar algo entre 10% e 15% do eleitorado, embora tenha ressaltado que se tratava de uma aproximação.

“É um grupo pequeno que não vai aparecer nos grandes retratos das pesquisas”, disse. “Mas que tem um papel decisivo na hora de definir o resultado.” Para ele, parte desses eleitores pode levar a definição do voto até o próprio domingo da eleição.

A análise foi feita no contexto do cancelamento do debate da Globo, que poderia ter oferecido aos principais candidatos mais uma oportunidade de falar justamente com esse público. Segundo Barreto, debates na reta final têm importância especial para quem não está completamente identificado com nenhum dos polos da disputa.

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O que as diferenças entre os estados revelam?

Os números apresentados pelo Datafolha também reforçam que Lula e Flávio chegam à reta final com desempenhos distintos nos três maiores colégios eleitorais. Enquanto Flávio aparece numericamente à frente de Lula nos cenários exibidos para São Paulo e Rio de Janeiro, o petista ocupa essa posição em Minas Gerais.

Mais do que produzir uma conclusão antecipada sobre o resultado, os dados ajudam a retratar uma eleição ainda em movimento nos dias imediatamente anteriores à votação. É nesse ambiente que, segundo Barreto, decisões tomadas na reta final — e a escolha dos eleitores ainda não consolidados — ganham importância adicional.

“Os indecisos vão esperar até domingo para isso”, afirmou o cientista político. Num cenário de disputa marcada por diferenças estaduais e mudanças recentes nos levantamentos apresentados pelo programa, a reta final deixa de ser apenas o encerramento formal da campanha e passa a concentrar uma parcela relevante da decisão eleitoral.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.