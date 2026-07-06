As pautas que Janja deve trabalhar para tentar garantir reeleição de Lula

Com a expectativa de ter uma agenda própria e forte atuação na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição, a primeira-dama Janja Lula da Silva já tem pré-definidos as pautas e os públicos com quem deve centralizar as conversas para tentar facilitar os caminhos para o presidente renovar o mandato por mais quatro anos.

Aliados de Lula veem espaço para a primeira-dama atuar junto às mulheres e aos religiosos, especialmente os evangélicos.

Na semana passada, Janja enviou um vídeo aos participantes do encontro do PT com católicos. Semanas antes, participou de uma conversa com evangélicos.

Já enviou recados públicos duros a evangélicos alinhados ao bolsonarismo, como o pastor Silas Malafaia.

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Os planos vão ganhando corpo em um momento em que o pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, ampliou a resistência que as mulheres têm em relação ao seu nome e enfrenta uma crise com os religiosos. Essa seria a principal consequência do desabafo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que protagonizou um vídeo de quase 30 minutos afirmando ser maltratada e menosprezada pelo enteado.

Há a expectativa de que Janja faça viagens pelo país e participe ativamente em vídeos da campanha do petista.

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Não está descartada a possibilidade de ela ter uma estrutura própria para trabalhar no escritório da campanha do presidente.