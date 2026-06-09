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Política

As ofensivas de Lula para tentar tirar ‘novo tarifaço’ da cabeça de Trump

Reunião bilateral com o presidente dos Estados Unidos e mobilização com outros países afetados são opções consideradas pelo petista

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 10h30
DIPLOMACIA - Lula com Trump: tentativa de manter intacta a badalada “química” com o presidente americano
DIPLOMACIA - Lula com Trump: tentativa de manter intacta a badalada “química” com o presidente americano (Ricardo Stuckert/PR)
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As ofensivas de Lula para tentar tirar ‘novo tarifaço’ da cabeça de Trump Priorize VEJA no Google

Superado o susto da nova proposta de tarifaço aos produtos brasileiros anunciada pelo governo Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já considera algumas ofensivas em mente para fazer o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudar de ideia.

A depender do resultado da conversa entre os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Marcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria e Comércio) com Jamieson Greer, chefe do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, Lula estuda tentar uma reunião bilateral com Trump durante a reunião da cúpula do G7, em Paris.

Ambos estarão na capital francesa na próxima semana e um encontro entre eles para tratar do assunto poderia acontecer.

Em outra frente, auxiliares de Lula já estão em interlocução com outros países afetados para que se posicionem sobre o tema durante a reunião da cúpula do G7,  tentem sensibilizar o presidente norte-americano e convencê-lo a recuar.

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