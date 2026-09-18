As ofensivas de Lula para reverter cenário de pesquisas e tirar foco de crise do STF

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Lula intensifica sua estratégia para frear o avanço de Flávio Bolsonaro nas pesquisas e desviar o foco da crise do STF. O presidente adota medidas populares como o reajuste do Bolsa Família, retoma a defesa da soberania nacional com críticas a Trump e resgata problemas da gestão Bolsonaro pai, além do escândalo Dark Horse.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está atuando em várias frentes para tentar conter o avanço de Flávio Bolsonaro, seu principal adversário na corrida presidencial, nas pesquisas de intenção de voto e para tirar o foco da crise do STF, que tem favorecido o rival nos levantamentos mais recentes.

O petista decidiu abandonar o comportamento cauteloso em relação ao mercado financeiro e anunciou medidas com apelo popular, como o reajuste do Bolsa Família. Até então, ele vinha evitando fazer movimentos com impacto fiscal, que fazem com que os investidores se afastem ainda mais de sua postulação à reeleição.

Em outra frente, Lula retomará a narrativa da defesa da soberania do país, com críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e buscando associar o tarifaço aos produtos brasileiros a articulações do clã bolsonarista.

Quer dar o recado de que, diferente do rival direto na disputa nacional, ele não tem síndrome de vira-lata e não cederá às pressões de Trump.

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Paralelamente, buscará rememorar ao eleitorado os problemas da gestão de Jair Bolsonaro, pai de Flávio.

Além disso, o petista voltará a jogar luz sobre o escândalo do financiamento de Dark Horse, cinebiografia sobre Bolsonaro, com recursos de Daniel Vorcaro, do banco Master. Quando revelado, o caso representou o pior momento da campanha do filho do ex-presidente.