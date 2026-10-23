As nove pesquisas sobre Flávio x Lula na véspera do segundo turno da eleição

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Nove grandes pesquisas eleitorais sobre a disputa presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro serão divulgadas neste sábado, véspera do segundo turno de 2026. Datafolha, Quaest, AtlasIntel e outros institutos trarão os números finais, com mais de 41 mil entrevistas, para atualizar o cenário antes das urnas.

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Nove pesquisas nacionais sobre a disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) têm divulgação prevista para este sábado, 24 de outubro, véspera do segundo turno das eleições de 2026. Os levantamentos foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelos institutos Datafolha, Quaest, AtlasIntel, Nexus, MDA, Palver, Veritá, Colectta e França.

As sondagens vão atualizar o cenário da corrida presidencial um dia antes de os eleitores voltarem às urnas. Ao todo, os nove registros preveem 41.845 entrevistas em âmbito nacional, com diferentes métodos de coleta e margens de erro que variam de um a três pontos percentuais. A maior amostra será do Instituto Veritá, que pretende ouvir 15.554 eleitores.

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Quais pesquisas serão divulgadas no sábado?

O Datafolha e a Quaest estão entre os institutos que vão apresentar novos números na véspera da eleição. O primeiro prevê realizar 4.050 entrevistas entre sexta-feira, 23, e sábado, 24. O segundo pretende ouvir 3.702 eleitores no mesmo período.

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O AtlasIntel também tem divulgação prevista para sábado. O instituto registrou uma pesquisa com 5.000 entrevistas, realizadas entre os dias 18 e 23 de outubro. O levantamento é financiado com recursos próprios.

Outra pesquisa prevista é a do Nexus, contratada pelo banco BTG Pactual. O estudo contará com 2.000 entrevistas telefônicas, realizadas entre sexta-feira e sábado.

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A Confederação Nacional do Transporte (CNT), por sua vez, encomendou ao instituto MDA um levantamento com 2.002 eleitores. A coleta está prevista para o período de 21 a 23 de outubro.

Também serão divulgadas, conforme os registros apresentados à Justiça Eleitoral, pesquisas dos institutos Palver, Veritá, Colectta e França.

A Palver prevê ouvir 5.000 pessoas entre 22 e 24 de outubro. O Veritá registrou um levantamento com 15.554 entrevistas, realizadas entre os dias 19 e 23. A Colectta programou 3.000 entrevistas para sexta-feira, 23, enquanto o Instituto França pretende ouvir 1.537 eleitores entre os dias 21 e 23.

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Como serão realizadas as pesquisas?

Datafolha, Quaest, MDA e Colectta trabalham com entrevistas presenciais. O Datafolha utiliza pontos de fluxo populacional, enquanto a Quaest e a Colectta realizam entrevistas domiciliares. O MDA combina abordagens em domicílios e pontos de circulação.

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O Nexus e o Instituto França utilizam pesquisas telefônicas. O Nexus prevê sorteio de números de telefones fixos e celulares, com controle da amostra por características do eleitorado.

O Veritá também realiza entrevistas por telefone celular, mas emprega um sistema automatizado para coleta e registro das respostas.

Já AtlasIntel e Palver utilizam questionários pela internet. A Palver informa que o recrutamento é feito por anúncios em redes sociais, com amostragem não probabilística e posterior ajuste dos dados. O AtlasIntel declara utilizar coleta aleatória pela internet, seguida de pós-estratificação da amostra.

Os procedimentos distintos podem produzir resultados diferentes, mesmo quando os levantamentos são realizados em períodos próximos.

Quem contratou as pesquisas?

As últimas sondagens também se diferenciam pela origem dos recursos utilizados em sua realização.

O levantamento do Datafolha foi contratado pela Folha de S.Paulo e pela Globo, por 461.462,40 reais. A pesquisa Quaest foi encomendada pela Editora Globo e pela Globo, por 570.108 reais.

O Nexus realizará sua pesquisa para o banco BTG Pactual, ao custo de 164.888,89 reais. O levantamento do MDA foi contratado pela CNT, por 222.453 reais. Já a Colectta foi contratada pela Editora Brazil Economy, por 263.458 reais.

AtlasIntel, Palver, Veritá e Instituto França informaram que os respectivos levantamentos serão realizados com recursos próprios.

Quais são os registros das pesquisas no TSE?

Os nove levantamentos foram registrados na Justiça Eleitoral no dia 18 de outubro, com divulgação prevista para sábado, 24.

O Datafolha está identificado pelo número BR-09540/2026, e a Quaest, pelo BR-09158/2026. O AtlasIntel registrou sua pesquisa sob o número BR-06380/2026, enquanto o levantamento BTG/Nexus recebeu o BR-08234/2026.

A pesquisa CNT/MDA está registrada sob o número BR-02136/2026. Os demais registros são BR-01794/2026, da Palver; BR-03181/2026, do Veritá; BR-05601/2026, da Colectta; e BR-04863/2026, do Instituto França.

Todos os estudos têm abrangência nacional e nível de confiança informado de 95%, com amostras e margens de erro próprias.

Os resultados previstos para sábado representarão uma atualização das intenções de voto na reta final da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, antes da votação marcada para domingo, 25 de outubro.