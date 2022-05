As novas viagens do ex-Globo Marcos Uchôa, agora como candidato a deputado

Como repórter da Globo, Marcos Uchôa cobriu oito Copas do Mundo e dez Olimpíadas – portanto, não lhe faltaram viagens no currículo. Agora, já fora da emissora, o jornalista fará sua primeira peregrinação como político. Pré-candidato a deputado federal pelo PSB no Rio de Janeiro, o carioca percorrerá sete cidades do Noroeste do estado a partir desta quinta-feira, 26.

Ele estará ao lado dos correligionários Marcelo Freixo, postulante a governador, e Tiago Prata, o Pratinha, que concorrerá a deputado estadual. A empreitada, que vai até sábado, tem como intuito fazer Freixo ouvir lideranças sociais e políticas, comerciantes, empresários e produtores rurais da região. Apesar de pouco populoso, o interior do estado é hoje a região em que o pessebista tem pior desempenho, em comparação com a capital e a região metropolitana.

Para a eleição presidencial, Uchôa apoia Lula, que é inclusive a principal aposta de Freixo para alavancar a campanha ao governo. O jornalista já posou até para foto ao lado do petista e tem criticado Jair Bolsonaro.