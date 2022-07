As novas pressões dos militares de Bolsonaro que podem afetar a eleição

Na edição da semana do programa Os Três Poderes, os colunistas José Casado, Matheus Leitão e José Benedito da Silva analisam a reportagem exclusiva de VEJA que mostra as pressões da ala militar do governo para interferir no processo eleitoral. As consequências da PEC das Bondades também entram na pauta do dia.

Por temer ser derrotado na eleição de outubro, Jair Bolsonaro tem se dedicado a colocar em dúvida o processo eleitoral do país. Conforme mostra capa de VEJA, o presidente usou a reunião ministerial desta semana para insuflar sua tropa contra o TSE. O encontro durou cerca de três horas e duas foram dedicadas a difundir suspeitas nunca comprovadas sobre a segurança das urnas eletrônicas. Os militares presentes avisaram que haverá auditoria na eleição com ou sem o aval do tribunal. O perigo de Bolsonaro não reconhecer uma possível derrota no pleito bate à porta.