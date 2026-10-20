As novas pesquisas Quaest e Datafolha sobre a disputa entre Flávio e Lula: veja os horários

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Duas novas pesquisas eleitorais Quaest e Datafolha serão divulgadas esta semana, com resultados cruciais para a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. A Quaest lança quarta-feira às 10h, e o Datafolha na quinta às 19h. Ambas as rodadas chegam após um empate técnico e podem refletir o último debate.

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Duas novas pesquisas eleitorais sobre a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) serão divulgadas nos próximos dias. A Quaest apresenta seu levantamento nesta quarta-feira, 21, às 10h, enquanto o Datafolha publicará novos números na quinta-feira, 22, às 19h. Os dois institutos também têm pesquisas previstas para sábado, 24, véspera do segundo turno presidencial.

Os levantamentos chegam na última semana de campanha, depois de as rodadas anteriores dos dois institutos apontarem empate técnico entre os candidatos, com Flávio numericamente à frente. A votação está marcada para o domingo, 25 de outubro.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que mostrou a última pesquisa Quaest?

Divulgado no dia 14 de outubro, o levantamento anterior da Quaest mostrou Flávio Bolsonaro com 46% das intenções de voto, contra 44% de Lula. A diferença de 2 pontos percentuais configurou empate técnico, considerando a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos.

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Nos votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Flávio apareceu com 51%, enquanto Lula registrou 49%.

A pesquisa também mostrou proximidade nos índices de rejeição: 54% dos entrevistados disseram rejeitar Flávio, enquanto 53% manifestaram rejeição a Lula.

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A nova rodada, encomendada pela Globo e pelo jornal O Globo, prevê entrevistas com 2.154 eleitores de 16 anos ou mais entre 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.

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Como estava a disputa no último Datafolha?

A última pesquisa Datafolha, divulgada em 15 de outubro, apresentou Flávio Bolsonaro com 47% das intenções de voto, contra 45% de Lula. Os dois candidatos estavam tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais.

Nos votos válidos, Flávio registrou 51%, enquanto o presidente apareceu com 49%.

Na comparação com a rodada anterior, de 8 de outubro, a diferença numérica entre os candidatos diminuiu. Na ocasião, o senador tinha 49% das intenções de voto, contra 45% do petista. A distância passou de 4 para 2 pontos percentuais.

A pesquisa também apontou rejeição de 46% a Lula e de 44% a Flávio.

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A nova rodada do Datafolha, prevista para quinta-feira, ouvirá 2.520 eleitores entre 20 e 22 de outubro. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais, nível de confiança de 95% e está registrado no TSE sob o número BR-09709/2026.

Quando saem as últimas pesquisas antes do segundo turno?

Além dos levantamentos desta quarta e quinta-feira, Quaest e Datafolha preparam novas pesquisas para sábado, 24, um dia antes da eleição.

A Quaest prevê entrevistar 3.702 eleitores nos dias 23 e 24 de outubro. O Datafolha, por sua vez, terá uma amostra de 4.050 pessoas, também ouvidas na sexta-feira e no sábado.

As duas pesquisas serão realizadas durante os últimos dias da campanha, período que inclui o debate presidencial marcado para sexta-feira, 23, na TV Globo. Como parte das entrevistas está prevista para sábado, os levantamentos poderão incorporar respostas de eleitores ouvidos depois do confronto.

As pesquisas de quarta e quinta-feira, por sua vez, serão as primeiras novas rodadas dos dois institutos após o debate entre Lula e Flávio Bolsonaro realizado no domingo, 18, pela Band.