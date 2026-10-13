As novas pesquisas Quaest e Datafolha sobre a disputa entre Flávio e Lula no segundo turno
Além da corrida presidencial, levantamentos vão avaliar a opinião dos brasileiros sobre propostas
Duas novas pesquisas eleitorais vão mostrar nesta semana como está a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. A Quaest divulgará seus resultados nesta quarta-feira, 14, enquanto o Datafolha apresentará seus números na quinta-feira, 15.
Além da intenção de voto, os levantamentos vão investigar a rejeição aos candidatos e o grau de definição das escolhas dos brasileiros na reta final da campanha.
O que as pesquisas vão mostrar?
A Quaest vai medir a intenção de voto no confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro e investigar se os eleitores já decidiram definitivamente em quem votar ou se ainda podem mudar de escolha. O instituto também avaliará a aprovação do governo Lula e o potencial de voto dos dois candidatos.
O Datafolha, por sua vez, vai investigar se o eleitor pretende votar em seu candidato por considerá-lo o mais preparado para governar ou para impedir a vitória do adversário. A pesquisa também medirá a rejeição, a avaliação do governo e a expectativa dos brasileiros sobre quem vencerá a eleição.
Quais temas políticos estarão nas duas pesquisas?
Além da corrida presidencial, Quaest e Datafolha vão avaliar a opinião dos brasileiros sobre propostas e temas políticos em discussão no país.
A Quaest testará a recepção a medidas relacionadas à jornada de trabalho, mudanças nas regras do Supremo Tribunal Federal (STF), anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro e segurança pública.
O Datafolha, por sua vez, perguntará sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, a criação de mandatos fixos para ministros do STF, a exigência de decisões colegiadas para assuntos importantes da Corte e a redução do foro privilegiado.
O instituto também investigará a opinião dos brasileiros sobre diferentes modelos de mandato para presidentes e governadores, com ou sem direito à reeleição.
Outras perguntas abordarão a percepção dos eleitores sobre a democracia brasileira e a polarização política, incluindo a capacidade de diálogo entre pessoas com opiniões diferentes.
Registros das pesquisas:
A Quaest, contratada pela Editora Globo e pela Globo Comunicação e Participações, entrevistará 2.154 eleitores entre 10 e 13 de outubro. Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026, a pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais.
Já o Datafolha, contratado pela Folha de S.Paulo, ouvirá 2.520 eleitores entre 13 e 15 de outubro. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-00466/2026 e também tem margem de erro de dois pontos percentuais. Ambos apresentam nível de confiança de 95%.