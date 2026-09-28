As novas pesquisas Datafolha sobre a disputa Lula x Flávio para a Presidência

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O Datafolha vai divulgar duas novas pesquisas presidenciais nesta semana, nos dias 1º e 3 de outubro, focando nas eleições de 2026. Os levantamentos medirão intenção de voto espontânea e estimulada, rejeição de candidatos, cenários de segundo turno e aprofundarão em temas como avaliação do governo Lula e democracia.

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A disputa pela Presidência terá duas novas pesquisas Datafolha nesta semana. O instituto registrou levantamentos nacionais com divulgação prevista para quinta-feira, 1º de outubro, e sábado, 3, às vésperas do primeiro turno das eleições de 2026.

A primeira pesquisa vai ouvir 2.506 eleitores entre 28 de setembro e 1º de outubro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08039/2026. A segunda prevê 4.006 entrevistas, realizadas no dia 3 de outubro, e tem o registro BR-01708/2026.

O que as pesquisas vão medir?

Os dois levantamentos têm o mesmo questionário eleitoral. O Datafolha vai medir a intenção de voto espontânea e estimulada para presidente, o grau de decisão do eleitor, a possibilidade de mudança de voto e a rejeição aos candidatos.

A lista apresentada aos entrevistados inclui Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Zema, Renan Santos, Augusto Cury, Clariana Barão, Edmilson Costa, Hertz Dias, Leonardo Avalanche, Rui Costa Pimenta, Samara e Wilson Grassi.

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As pesquisas também testarão cinco cenários de segundo turno: Lula contra Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Zema, Renan Santos e Augusto Cury.

Que outros temas serão pesquisados?

O Datafolha também perguntará sobre a avaliação e a aprovação do governo Lula, o interesse dos eleitores pela política, a disposição para comparecer às urnas e o grau de identificação entre bolsonarismo e petismo e entre esquerda e direita.

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O questionário inclui ainda perguntas sobre democracia, sentimentos dos brasileiros em relação ao país, influência de familiares, amigos, redes sociais, imprensa e líderes religiosos no voto, além de temas como apostas online, oferta de canetas emagrecedoras pelo SUS e reajuste do Bolsa Família.

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Como serão feitas as pesquisas?

Os dois levantamentos serão presenciais, em pontos de fluxo populacional, e terão abrangência nacional. A margem de erro máxima prevista é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa divulgada em 1º de outubro foi contratada pela Empresa Folha da Manhã e pela Globo Comunicação e Participações e tem custo registrado de 384.552 reais. A segunda, prevista para 3 de outubro, tem os mesmos contratantes e custo de 461.462,40 reais.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.