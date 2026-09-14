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Política

As notícias positivas para Flávio na nova pesquisa BTG/Nexus a três semanas do primeiro turno

Principal rival de Lula oscilou para cima na espontânea e estimulada de primeiro turno e viu parcela de eleitores com voto consolidado também aumentar

Por Da Redação 14 set 2026, 07h17
Flávio Bolsonaro em ato do 7 de Setembro na Avenida Paulista (07/09/2026)
Flávio Bolsonaro em ato do 7 de Setembro na Avenida Paulista (07/09/2026) (Maira Erlich/Bloomberg/Getty Images)
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As notícias positivas para Flávio na nova pesquisa BTG/Nexus a três semanas do primeiro turno Priorizar nos meus resultados Google

A três semanas do primeiro turno, Flávio Bolsonaro cresceu nas duas principais medições de intenção de voto da nova pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 14. Na espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, o senador passou de 31% para 34%. No cenário estimulado, avançou de 35% para 37%.

As oscilações ocorrem dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Lula também avançou na rodada e permanece numericamente à frente no primeiro turno: tem 42% no principal cenário estimulado, contra 37% de Flávio.

O voto em Flávio está mais consolidado?

A parcela dos eleitores de Flávio que afirma já ter tomado sua decisão e não pretender mudar aumentou de 84% para 86%.

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Outros 13% dizem que ainda podem trocar de candidato, e 1% não soube ou não respondeu. Na rodada anterior, 84% dos eleitores de Flávio declaravam voto definitivo.

O movimento acompanha o aumento da consolidação do voto no conjunto da eleição. Entre todos os entrevistados que escolheram algum candidato, 83% dizem agora que a decisão está tomada, ante 81% na semana anterior.

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O potencial de voto do senador mudou?

O potencial de voto de Flávio passou de 47% para 48%.

Na rodada atual, 30% afirmam que o senador é o único candidato em quem votariam, enquanto 18% dizem que poderiam votar nele, mas também consideram outro nome. A rejeição permanece em 50%.

Na pesquisa anterior, o potencial de Flávio era de 47%, mesmo índice registrado por Lula naquela rodada.

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O que aconteceu no segundo turno contra Lula?

Flávio manteve os 46% registrados na semana passada em um eventual segundo turno contra Lula.

A mudança ocorreu no resultado do presidente, que passou de 45% para 47% e voltou a aparecer numericamente à frente. A diferença de 1 ponto mantém os dois em empate técnico.

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Na rodada de 8 de setembro, Flávio havia aparecido pela primeira vez numericamente à frente de Lula na série, por 46% a 45%.

Em quais segmentos Flávio tem seus maiores percentuais?

No primeiro turno estimulado, Flávio alcança 61% entre os eleitores do Sul. Entre evangélicos, registra 52%, e entre os homens, 42%.

O senador também marca 44% entre os eleitores com renda de 2 a 5 salários mínimos, 42% entre aqueles com ensino médio e 41% na faixa de 25 a 40 anos.

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Entre os entrevistados que declararam voto em Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022, 79% afirmam agora que votariam em Flávio no primeiro turno de 2026.

Quanto Flávio ainda pode alcançar entre quem admite mudar de voto?

Entre os 17% dos eleitores que afirmam que ainda podem mudar sua escolha, 12% citam Flávio como segunda opção.

Nesse grupo, Augusto Cury aparece com 17%, Lula com 14% e Ronaldo Caiado com 13%. Renan Santos registra 9% e Zema, 7%.

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A partir da intenção atual, da firmeza do voto e das segundas opções, a Nexus calcula para Flávio um piso de 32% e um teto de 39% no primeiro turno. Na intenção estimulada, o senador registra 37%.

Qual a metodologia da pesquisa?

A 14ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.003 eleitores por telefone entre os dias 11 e 13 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04076/2026.

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