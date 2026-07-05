As mulheres que acudiram Flávio Bolsonaro após crise com Michelle

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Flávio Bolsonaro reuniu mulheres de direita para reverter desgaste com o eleitorado feminino, após acusações de Michelle. O encontro, cercado por ausências notáveis e polêmicas sobre a sucessão no PL Mulher, buscou projetar força, mas teve um trecho da fala do senador sobre o caso Michelle revelado.

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Acusado publicamente pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro de tê-la destratado e humilhado em um telefonema meses atrás, o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) se encontrou na última quarta-feira com mulheres de direita, a maioria de seu próprio partido, em uma tentativa de reverter potenciais desgastes com o eleitorado feminino, que as pesquisas mostram dar larga preferência a Lula.

Segundo sua assessoria, a reunião havia sido organizada mais de uma semana antes de a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro publicar um longo vídeo expondo querelas com o enteado e mergulhando sua campanha em mais uma crise — tanto política como familiar. Mas não houve como separar um episódio do outro, a começar pelas marcantes ausências no ato.

Amiga da ex-primeira-dama, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) não compareceu, assim como sua colega Tereza Cristina (PP-MS), frequentemente lembrada em entrevistas de aliados de Flávio como uma possível candidata a vice em sua chapa. Importante liderança do PL na Câmara, a ex-presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa Carol de Toni (SC), ocupada com compromissos no interior catarinense, tampouco deu as caras. A deputada Rosana Valle (SP), igualmente mergulhada em agendas no próprio estado, participou por poucos minutos por meio de uma videochamada.

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Quem são, então, as mulheres que se fizeram presentes no encontro? Uma das principais figuras era a ex-presidente da Caixa Econômica Federal e integrante do núcleo econômico da pré-campanha Daniella Marques, recém-filiada ao Republicanos e cotada para a vice do Zero Um. As deputadas federais Bia Kicis (DF), Júlia Zanatta (SC) e Simone Marquetto (SP), todas avaliadas por ele para o posto de vice, também estavam lá, além de Silvia Waiãpi (AP), cujo mandato foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob acusação de ter usado verba de campanha para uma harmonização facial.

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Havia, segundo a assessoria de Flávio, “mais de cinquenta lideranças femininas” na reunião, entre elas presidentes do PL Mulher “de vários estados”. No dia anterior, Michelle Bolsonaro havia anunciado sua saída da presidência nacional do braço feminino do partido.

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Vereadoras do PL como Marina Braga, de São Bernardo do Campo (SP), e Tatiane Costa, de Sorocaba (SP), viajaram a Brasília para o ato e registraram vários trechos do evento em suas redes sociais. A primeira foi, inclusive, responsável por tornar pública em um vídeo uma parte da fala de Flávio Bolsonaro que sua própria assessoria havia omitido. No trecho, ele dá explicações sobre sua relação com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, depois de dizer que a ex-primeira-dama havia insinuado que ele teria participado de uma festa do ex-banqueiro em Nova York (EUA).