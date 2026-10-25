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GOVERNADOR - DF
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GOVERNADOR - ES
100,00%
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Política

As mulheres eleitas em 2026 para chefiar os governos dos estados no Brasil

Resultado final das urnas mostra que, este ano, brasileiros escolheram apenas três mulheres; número é pequeno, mas iguala recorde de 2006

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 21h01
Três mulheres sorridentes em close-up, vestindo roupas de campanha política. A primeira, loira, usa camiseta azul com Team Leoa Sports. A segunda, morena, veste camiseta branca com a frase Me deixa trabalhar que eu sei fazer e o número 55. A terceira, também morena, usa camiseta azul e rosa com o número 11 e o logo Progressistas.
Celina Leão (PP-DF), Raquel Lyra (PSD-PE) e Mailza Assis (PP-AC) (Divulgação, Janaína Pepeu, Redes sociais/Reprodução)
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As mulheres eleitas em 2026 para chefiar os governos dos estados no Brasil Priorize VEJA no Google

As eleições gerais de 2026 terminaram com apenas três mulheres eleitas para chefiar os executivos dos 27 estados, número que, apesar de pequeno, iguala um recorde na história da democracia brasileira. Isso só havia acontecido antes em 2006, há vinte anos, quando as urnas também escolheram o nome de três mulheres para chefiarem os estados.

No pleito deste ano, foram eleitas:

  • Mailza Assis (PP): reeleita governadora do Acre (segundo turno);
  • Celina Leão (PP): reeleita governadora do Distrito Federal (segundo turno); e
  • Raquel Lyra (PSD): reeleita governadora de Pernambuco (primeiro turno).

Celina Leão era vice de Ibaneis Rocha (MDB), que deixou o cargo para se candidatar ao Senado, mas desistiu em meio a investigações da Polícia Federal sobre o seu relacionamento com o Banco Master.

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Raquel Lyra foi eleita em 2022 pelo PSDB, seu partido na época. Naquele ano, foram eleitas apenas ela e outra mulher, Fátima Bezerra (PT), conduzida a um segundo mandato como governadora do Rio Grande do Norte.

O momento em que o Brasil mais teve mulheres governando estados foi em abril deste ano, após a janela partidária, quando vários políticos renunciaram a cargos e trocaram de partido, de olho nas eleições em outubro. Nesse momento, o Brasil teve cinco governadoras simultaneamente.

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Na época, havia Raquel Lyra em Pernambuco, Mailza Assis no Acre (ela era vice de Gladson Camelli, do PP, que saiu para concorrer ao Senado e teve o registro de candidatura cassado), Celina Leão no Distrito Federal, Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte e Hana Ghassan no Pará (que era vice de Helder Barbalho, do MDB, que deixou o cargo para ser ministro do governo Lula e foi eleito este ano para ocupar uma das vagas ao Senado no estado).

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