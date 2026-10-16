As mudanças de posição de Lula e Flávio após pesquisas na reta final do segundo turno da eleição

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Lula e Flávio Bolsonaro ajustam discursos em busca de votos na reta final da eleição, segundo análise de Ricardo Ferraz de VEJA. Lula defende redução da maioridade penal para crimes hediondos, enquanto Flávio vota pelo fim da escala 6×1. Ambos reagem à pressão do eleitorado e à alta rejeição mútua.

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Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro estão revendo posições para conquistar eleitores na reta final de uma disputa presidencial apertada, avalia o editor de VEJA Ricardo Ferraz. Enquanto Lula passou a defender a redução da maioridade penal para crimes hediondos, Flávio votou pelo fim da escala 6×1 depois de sustentar uma proposta alternativa para a jornada de trabalho. Para o jornalista, os movimentos refletem a pressão por votos em uma eleição marcada pela rejeição aos dois adversários (este texto é um resumo do vídeo acima).

“Os dois candidatos estão mudando de opinião de acordo com o vento que vem do eleitorado”, afirmou Ferraz no Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol nesta sexta-feira, 16. A análise ocorreu após a divulgação do Datafolha que mostrou Flávio com 51% dos votos válidos, contra 49% de Lula. Nos votos totais, os percentuais são de 47% e 45%, respectivamente. Os dois cenários representam empate técnico, conforme apresentado no programa.

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Por que Lula mudou o discurso sobre maioridade penal?

Na sabatina da TV Globo na noite de quinta-feira, Lula se declarou favorável à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em casos de crimes hediondos. Ferraz interpretou a declaração como uma resposta ao peso da segurança pública entre as preocupações do eleitorado e uma mudança em relação à posição histórica do PT.

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Segundo o editor, o partido tradicionalmente defendia o enfrentamento das causas da violência e questionava a eficácia do aumento de penas e de alterações na legislação como resposta à criminalidade. Na avaliação de Ferraz, a busca por votos levou Lula a contrariar essa orientação na fase decisiva da campanha.

O que mudou na posição de Flávio sobre a escala 6×1?

Ferraz apontou um movimento semelhante na atuação de Flávio em relação à jornada de trabalho. Segundo ele, o candidato do PL defendia um regime de remuneração por hora trabalhada e buscava levar essa alternativa ao plenário do Senado. Diante da impopularidade da proposta, afirmou o jornalista, Flávio acabou votando remotamente a favor do fim da escala 6×1. “É o eleitorado falando mais alto e as pessoas mudando de opinião na tentativa de buscar esses votos numa disputa tão apertada”, disse.

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Qual é o peso da rejeição nessa disputa?

Para Ferraz, as campanhas passaram a concentrar esforços na rejeição ao adversário porque os candidatos parecem ter encontrado um limite para ampliar o apoio às próprias posições. Ele destacou que, segundo o Datafolha apresentado no programa, 17% dos eleitores de Flávio afirmam escolhê-lo para retirar o PT da Presidência. Entre os apoiadores de Lula, a parcela que declara votar contra o concorrente é menor, conforme relatou o editor.

“É uma campanha por rejeições”, afirmou Ferraz. Na avaliação dele, Lula apresenta uma recuperação depois de uma campanha “mais errática” no primeiro turno e passou a adotar uma postura de ataque e enfrentamento. O jornalista também considera que o peso da máquina pública aparentemente começa a fazer diferença em favor do presidente.

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Sobre o fim da escala 6×1, cuja promulgação ocorreu nesta sexta-feira, Ferraz afirmou que as pesquisas ainda não haviam captado os efeitos da medida sobre o eleitorado. Embora considere a aprovação uma conquista política para o governo, o editor ponderou que, até aquele momento, os eleitores tinham recebido sobretudo as notícias sobre a mudança, sem que seu impacto eleitoral pudesse ser medido.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.