🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Política

As medidas do Rioprevidência para tentar sanar finanças após rombo do Master

Nova diretoria decide usar recursos excedentes com despesas de pessoal e custeio para pagar aposentados

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 11h37 | Atualizado em 9 jun 2026, 14h40
Rioprevidência
Rioprevidência: fundo de apoentadorias do estado do Rio investiu mais de R$ 3 bilhões no Banco Master (Divulgação/Governo do Rio/.)
Continua após publicidade
As medidas do Rioprevidência para tentar sanar finanças após rombo do Master Priorize VEJA no Google

O Rioprevidência vai passar a usar dinheiro do seu fundo administrativo, voltado a despesas de pessoas e de custeio, para pagar aposentados e pensionistas. Numa primeira etapa, informa a autarquia, será garantida a reversão de R$ 650 milhões em recursos excedentes. A medida, aprovada pela nova Diretoria Executiva no último dia 2,  faz parte de um conjunto de ações para sanar as finanças da previdência do estado do Rio. Na gestão do ex-governador Cláudio Castro (PL), o Rioprevidência investiu mais de R$ 3 bilhões no Banco Master.

 

Governador em exercício, Ricardo Couto tenta reaver parte desse dinheiro por meio de ações judiciais. Ele, no entanto, calcula que menos da metade do total dos aportes – ou cerca de R$ 1,4 bilhão – possa ser recuperado. Couto nomeou o procurador do estado Felipe Derbli para o comando do Rioprevidência com a missão de reconstruir a autarquia.

Pela regra adotada para o fundo administrativo, ao final de cada mês, os valores que superarem 150% das despesas da autarquia nos 12 meses anteriores serão redirecionados ao pagamento de aposentadorias e pensões. A expectativa é de, após os valores iniciais, reverter pelo menos mais R$ 100 milhões até o fim deste ano.

Siga
Continua após a publicidade

Derbli diz que a medida funcionará também como um mecanismo de limitação das despesas administrativas do Rioprevidência no futuro.

Continua após a publicidade

Investimentos menos arriscados

A diretoria também estabeleceu critérios mais conservadores, de curto prazo e maior liquidez, para investimentos com dinheiro do fundo administrativo. As medidas relacionadas a esses recursos serão submetidas ao Conselho de Administração. A sessão ordinária ocorrerá no final do mês.

O conselho já havia escolhido um novo diretor de investimentos para a autarquia. Selecionado de forma unânime, Márcio Ramos é servidor de carreira e defensor de medidas conservadoras. Derbli tem destacado o perfil  “estritamente técnico” dos novos integrantes da gestão do fundo de aposentadorias do estado e o compromisso com a “transparência”.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Banco Master
Claudio Castro
Governo
investimento
Previdência
Rio de Janeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).